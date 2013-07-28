قهرمانی ملی که گمنام ماند/ یادمانی با نام شهید و عکس شهیدی دیگر در بزرگراه مدرس

به گزارش خبرنگار مهر، اسطوره‌های واقعی 8 سال دفاع مقدس آنقدر زیاد هستند كه بعضی وقت‌ها از ذكر نام آنها غافل می‌شویم ولی از آزاده شهید سردار محمد شهسواری می توان به عنوان گمنام ترین اسطوره تاریخ یاد کرد.

عملیات بدر در منطقه جبهه جنوبی هور الهویزه كه با رمز «یا فاطمةالزهرا (س)» در20 اسفندماه 1363 اجرا شد، رزمندگان اسلام با 6 روز مقاومت و ایستادگی توانستند بزرگراه العماره - بصره را به تصرف خود درآورند و به تثبیت مواضع جدید در هورالعظیم بسنده كنند.

این عملیات با اهدای شهدای بزرگی همچون مهدی باكری فرمانده لشكر 31 عاشورا؛ عباس كریمی فرمانده لشكر 27 محمد رسول الله(ص) و ابراهیم جعفرزاده فرمانده تیپ 18 الغدیر برگی زرین بر افتخارات جنگ گذاشت. اما در خط مقدم این عملیات حماسه‌ای دیگر در حال وقوع بود؛ زمانی كه تعدادی از رزمندگان ایرانی در شرق رودخانه دجله به اسارت نیروهای بعثی درآمدند و رسانه‌های خارجی برای انعكاس شادی بعثی‌ها و شكست رزمندگان ایرانی حضور یافته بودند؛ اتفاقی بی‌نظیر، نگاه رسانه‌های غربی را به شجاعت و دلیری رزمندگان ایرانی متوجه ساخت.

ایرانیانی كه پاى تلویزیون نشسته بودند و دیدند كه یك جوان آزاده‌ای فریاد مى‌زند، نه اسمى از او مطرح بود و كسی او را می‌شناخت اما وجود ملت ایران غرق تعظیم و تجلیل از این جوان آزاده شد. در حالیکه توسط یک سرباز بعثی در حال انتقال به مکانی دیگر بود جلوی دوربینها بلند فریاد می زد "مرگ بر صدام ضد اسلام" غرور و روحیه شجاعت سراسر ایران را فرا گرفت.

"آزاده شهید سردار محمد شهسواری" در سوم اسفند 1334 در روستای شیخ‌آباد كهنوج به دنیا آمد؛ وی تا سال ششم نظام قدیم ادامه تحصیل داد و به دلیل نبود مدرسه در كهنوج، از ادامه تحصیل باز ماند. او كه در سه سالگی پدر خود را از دست داده بود، از این پس برای تأمین مخارج خانواده به جزیره كیش رفت و بعد از سه سال به كهنوج بازگشت و در راهسازی بین كهنوج و جیرفت به كارگری مشغول شد.



با شروع جنگ تحمیلی، محمد به جبهه رفت كه حضورش در جنگ با آغاز «عملیات بیت‌المقدس» مصادف شد. محمد شهسواری در 22 اسفند ماه 63 طی عملیات بدر، در شرق رودخانه دجله به اسارت نیروهای بعثی درآمد. در این مقطع حساس و دردناك از زندگی دنیایی محمد بود كه غیرت علوی‌اش، حماسه بی نظیری را در تاریخ ملت ایران به نام او ثبت كرد.

ساعاتی پس از به اسارت درآمدن به دست متجاوزین بعثی، هنگامی كه محمد شهسواری را برای اعزام به عقبه، به سمت خودروهای عراقی می‌بردند، او با مشاهده ده‌ها خبرنگار دوربین به دست كه اطرافش را گرفته بودند، احساس كرد رژیم صدام تدارك مفصلی را برای بهره‌برداری از عدم‌الفتح ایران در عملیات بدر دیده است.

در این جا بود كه ناگهان چندین بار فریاد زد مرگ بر صدام، ضد اسلام همان شب از تلویزیون‌های سراسر جهان پخش شد و روحی تازه در میان مسلمانان آزاده‌ای كه زیر تبلیغات سنگین صدام و متحدانش درباره «عدم الفتح» ایران در عملیات بدر رنجیده بودند، دمید.

شهید شهسواری در سال 69 به همراه سایر اسرا به كشور بازگشت و پس از بازگشت، از سوی مسئولین مورد تفقد قرار گرفت و از دست ریاست جمهوری وقت مدال شجاعت دریافت كرد.

این آزاده سرافراز، باقی سال‌های عمر خود را به سرایداری یك مدرسه گذراند و سرانجام در 20 مرداد ماه 75 در حالی كه عازم مأموریت محوله از سوی لشكر 41 ثارالله (ع) بود، در مسیر زاهدان به فیض شهادت نایل آمد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 84 در سفری كه به جیرفت داشتند، درباره محمد شهسواری فرمودند «یكى مثل شهید محمد شهسوارى ـ آزاده‏ سرافراز جیرفتى ـ به یك چهره‏ ماندگار در كشور تبدیل مى‏شود؛ نه به خاطر این‏كه وابسته‏ به یك قشر برتر است؛ نه! او یك رعیت‏زاده و یك جوان برخاسته‏ از قشرهاى پایین اجتماع است؛ اما آگاهى و شجاعت او، او را در چشم مردم ایران عزیز مى‏كند. آن روزى كه ماها پاى تلویزیون نشسته بودیم و دیدیم این جوان در چنگ دژخیمان رژیم بعثى صدام و زیر شلاق و تازیانه‏ آنها فریاد مى‏زند «مرگ بر صدام، ضد اسلام»، نمى‏دانستیم ایشان جیرفتى است؛ نه اسمى از او شنیده بودیم و نه خصوصیتى از او مى‏دانستیم؛ اما همه‏ وجود ما غرق تعظیم و تجلیل از این جوان آزاده شد. بعد هم بحمداللَّه به میان مردم و كشور ما برگشت».

چرا سردار شهید محمد شهسواری گمنام ترین اسطوره است

در حالی که برنامه ماه عسل جمعه گذشته 28 تیرماه شبکه سه سیما که میزبان جعفر زمردیان، مادر، دایی و یکی از برادرانش بود، تصویر نوجوان شهیدی برای چند بار پخش شد تا مخاطبان این برنامه او را شناسایی کنند اما در مقابل تصویری دیگر به جای تصویر آزاده شهید سردار محمد شهسواری چندین سال در یکی از خیابانهای پردد تهران بیخ گوش ده ها رسانه در حوزه دفاع مقدس و غیره نصب شده ولی دریغ از انعکاس خبری مبنی بر درخواست از متولیان امر برای بررسی و نصب عکس شهید.

سال هاست که به پاس گرامیداشت یاد و خاطره اسطوره صبر و ایستادگی آزاده شهید سردار محمد شهسواری عکسی از دیگر همرزمش شهید رشیدی در بزرگراه شهید مدرس تهران به جای عکس شهید شهسواری نصب شده است!

این هم یکی از مظلومیتهای شهید سرافراز سردار محمد شهسواری است که باز هم در گمنامی و بی نام نشانی دنیوی بسر می برد.

اما گلایه مندی خانواده شهید شهسواری

عباس شهسواری برادر سردار شهید محمد شهسواری در این باره گفت: به یاد بردار شهیدم عکس همرزمش را در بزرگراه شهید مدرس تهران سال های سال نصب کرده اند.

وی افزود: بیش از ده سال است که عکس همرزم شهید که همزمان با ایشان به اسارت در آمده است به پاس گرامیداشت یاد محمد بر دیوار یکی از ساختمانها در بزرگراه شهید مدرس تهران نصب کرده اند.

برادر شهید شهسواری تصریح کرد: همرزم شهید که به همراه ایشان به اسارت در آمده بود دو سال قبل در اثر جراحات شیمیایی به شهادت رسیده است.

وی افزود: اگر چه شهردار وقت قول داد که عکس شهید را تغییر دهد ولی قولش عملی نشده است.

شهسواری خاطر نشان کرد: البته یک عکسی از شهید در یکی دیگر از خیابانهای تهران نصب کردند ولی این یکی را اصلاح نکرده اند.

وی گفت: ما هم دلمان راضی نمی شود که عکس همرزم شهید را بردارند ولی عکس شهید را هم کنارش نصب کنند و نام شهید رشیدی را هم زیر عکسش بنویسند.

شهسواری بیان کرد: توقع نیست در حوزه دفاع مقدس اینگونه اشتباهی صورت بگیرد و انتظار داریم به هر صورتی که مسئولان امر صلاح می دانند این عکس را تغییر بدهند.

همسر و فرزندان شهید شهسواری هم در گفتگو با خبرنگار مهر از این موضوع به شدت گلایه مند بودند و از مسئولان امر درخواست کردند که نسبت به اصلاح این اشتباه اقدام نمایند و در کنار عکس شهید رشیدی یاد دی هم از شهید شهسواری بکنند و یا اینکه حداقل زیر نویس عکس را تصحیح نمایند.

چندین مکاتبه انجام داده ایم

عباس اطمینانی فرماندار شهرستان کهنوج در این خصوص گفت: شهید شهسواری یک قهرمان و اسطوره ملی است که به جهان اسلام تعلق دارد.

وی افزود: اگر چه شهید رشیدی از آزادگان و شهدای گرانقدر شهرستان کهنوج می باشد ولی اینکه عکسی را اشتباهی به نام شهید دیگری نصب کنند درست نیست.

اطمینانی خاطر نشان کرد: شهید رشیدی همرزم شهید شهسواری است که با هم اسیر شدند و دو سال قبل در اثر جراحات شیمیایی به شهادت رسید.

وی بیان کرد: در بزرگراه شهید مدرس به جای عکس شهید شهسواری عکس شهید رشیدی را زدند و تا کنون چندین مکاتبه هم انجام داده ایم ولی پاسخی دریافت نکرده ایم.

تا کی باید شاهد نصب عکس شهید دیگری به جای شهید شهسواری باشیم

سرهنگ پاسدار مهدی ابوالحسنی، مدیر کل بنیاد حفظ اثار و نشر ازش های دفاع مقدس استان کرمان نیز در این زمینه گفت: شهرستان کهنوج در تاریخ دفاع مقدس اسطوره ای بزرگ را تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

وی افزود: گرامیداشت یاد و خاطره آزاده شهید سردار محمد شهسواری در اینگونه مسائل دنیوی نمی گنجد.

ابوالحسنی خاطر نشان کرد: تا کی باید در بزرگراه شهید مدرس در تهران برویم و شاهد این باشیم که به جای عکس شهید,عکس دیگر آزاده ای را بنام ایشان زده اند.

وی بیان کرد: باید در حوزه دفاع مقدس در این خصوص اقدامی صورت بگیرد که ضمن اصلاح ،یاد آزاده شهید رشیدی همرزم شهید شهسواری هم گرامی داشته شود.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان گفت: اینکه عکس از شهید دیگری باشد و زیرنویس به نام شهید دیگری ، زیبنده نمی باشد و می طلبد مسئولان حوزه دفاع مقدس هر گونه صلاح می دانند در این خصوص اقدام نمایند.