هوای تونل نیایش از هوای شهر پاک تر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی پورهاشمی ضمن بیان مطلب فوق گفت: گزارش های مرکز کنترل کیفیت هوای شهر تهران حاکی از آن است که میزان آلودگی هوای شهر و محیط خارج تونل بین 25 تا 40 ppm است و این در حالی است که این میزان در داخل تونل نیایش از 15 ppm فراتر نمی رود.به گفته وی، وضعیت پارامتر «مسافت دید» (visibility) در تونل نیایش نیز کاملا استاندارد است و تاکنون هیچ گزارشی از کاهش مسافت دید در تونل وجود نداشته است.

پورهاشمی به برخی ویژگی های ممتاز تونل نیایش اشاره و اظهار کرد: تونل نیایش یک تونل دوقلو به شمار نمی رود و تونل های شمالی و جنوبی آن 150 متر از یکدیگر فاصله دارند. همین مساله موجب شده است که کیفیت هوای داخل تونل به مراتب بهتر از تونل های شهری قبلی تهران باشد.

وی با اشاره به سیستم تهویه تونل نیایش توضیح داد: در طراحی این سیستم، استاندارد پیارک 2011 که آخرین نسخه این استاندارد در اروپا به شمار می رود، به کار گرفته شده است.

پورهاشمی در ادامه به برخی ویژگی های ممتاز تونل نیایش اشاره کرد و با بیان آنکه این تونل دارای چهار خروجی اضطراری در طول مسیر است، افزود: خروجی های اضطراری که یکی از ویژگی های منحصر به فرد تونل نیایش محسوب می شوند، در بزرگراه کردستان، خیابان ولیعصر (عج)، بلوار آفریقا و خیابان نونهالان تعبیه شده اند.

مدیر پروژه تونل نیایش با اشاره به پیش بینی دسترسی های سواره و پیاده بین دو تونل اصلی رفت و برگشت، اظهار کرد: دسترسی های پیاده در هر 250 متر دو تونل اصلی رفت و برگشت (شمالی و جنوبی) را به یکدیگر متصل می کند. افزون بر این، هر 500 متر یک مسیر دسترسی سواره رو که دو تونل شمالی و جنوبی را به یکدیگر متصل می کند، تعبیه شده که در مواقع اضطراری از طریق این مبادی هم می توان به تونل وارد شد.

وی یکی دیگر از ویژگی های ممتاز تونل نیایش را طراحی مرکز کنترل ترافیک پیشرفته و مجهز برشمرد و یادآور شد: این مرکز که به مرکز کنترل ترافیک تهران نیز متصل است، علاوه بر تونل نیایش، بزرگراه طبقاتی صدر و حاشیه های مسیر کل پروژه صدر ـ نیایش را نیز رصد کرده و اطلاعات آن را پردازش می کند.

به گفته وی، دوربین های نظارتی کل طول مسیر تونل نیایش و حرکت خودروها را رصد و ثبت می کند و به این ترتیب امکان جریمه متخلفان نیز وجود دارد. این مرکز به صورت آنلاین به مرکز کنترل ترافیک پلیس، اورژانس، آتش نشانی و سایر نیروهای امدادی متصل است. ضمن اینکه نمایندگانی از پلیس راهنمایی و رانندگی و آتش نشانی در مرکز کنترل تونل مستقر هستند و در صورت بروز هرگونه سانحه، بلافاصله مطلع و وارد عمل می شوند.

پورهاشمی با اشاره به تجهیز مرکز کنترل ترافیک تونل نیایش به امکانات و تجهیزات ویژه، اظهار کرد: این مرکز، اطلاعاتی از قبیل مسافت دید افقی، سرعت باد، آلایندگی، تعداد خودروهای عبوری، یخ زدگی روی پل و رمپ های پل صدر را گردآوری و پردازش می کند و برای اتخاذ تصمیم های ترافیکی به کمک پلیس راهنمایی و رانندگی می آید.

جانشین مجری طرح های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به محدودیت های ترافیکی پیش بینی شده برای تونل، خاطرنشان کرد: ورود موتورسیکلت و خودروهای سنگین به داخل تونل ممنوع است و خوشبختانه به دلیل استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی در مبادی ورودی تونل، ورود خودروهای غیرمجاز به داخل تونل بسیار نادر بوده و این مساله بر ایمنی مسیر افزوده است.