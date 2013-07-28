برگزاری مراسم احیا در 17 امامزاده قم

حجت الاسلام علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام سوگواره شهادت امیرالمومنین(ع) بیان کرد: حدود 22 امامزاده در شهر قم از نظر فضایی و امکان دسترسی قابلیت برگزاری مراسم ایام رمضان را دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: در هشت امامزاده قم، برنامه های لیالی قدر با توجه به سخنران، تعداد جمعیت و سخنران و برنامه‌ها به شکل ویژه‌ای برگزار می‌شود که این امامزادگان عبارتند از امامزاده جعفر شهید، امامزاده ابراهیم واقع در محله شاه ابراهیم، امامزاده سید علی، امامزاده موسی مبرقع، امامزاده علی بن جعفر، امامزاده ابراهیم بخش یک روبروی گلزار، امامزاده جمال الدین و مسجد جامع.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به زمان برگزاری مراسم احیا در امامزادگان اظهار داشت: این مراسم در فضاهای مذکور از ساعت 22 آغاز می‌شود که با سخنرانی، مداحی و عزاداری، نماز جماعت احیا، سینه زنی و قرآن سرگیری تا 2 و سی دقیقه بامداد ادامه خواهد داشت تا مردم به سحر برسند هرچند که پذیرایی مختصری پایان مراسم صورت می‌گیرد.

عزیزی در ادامه عنوان کرد: این مراسم با دعای افتتاح آغاز می‌شود که طی برنامه‌های لیالی قدر زیارت عاشورا و دعای جوشن کبیر قرائت می‌شود بعد از سخنرانی و قرآن سرگیری مراسم احیا با مداحی به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به ویژه برنامه شب بیستم ماه رمضان گفت: هرساله محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی مصری در استان طی 2 روز انجام می‌شد که امسال یک روزه طی روز و شب 21 ماه رمضان و با حضور سید احمد شحات این مراسم برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره اوقاف و امور خیریه استان قم تاکید کرد: روز بیستم این محفل انس با قرآن بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد کهک برگزار می‌شود و شب بیستم نیز این برنامه در مسجد اعظم دستجرد با حضور این قاری مصری برگزار می‌شود که خود سفیری از کشور مصر است که پیام آور اتحاد و دوستی با مسلمانان ایرانی است.

عزیزی خاطرنشان کرد: از 22 امامزاده موجود، مراسم احیا و لیالی قدر در 17 امامزاده در شهر قم برگزار می شود که ویژه برنامه های این شب ها با حضور مداحان و سخنرانان برجسته شهر برگزار می‌شود.

