راه اندازی مرکز شماره گذاری خودرو در چیتگر تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با بیان این مطلب اظهار کرد: مرکز خرید و فروش خودرو چیتگر که چند ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرد ، دارای زمینی به مساحت 5/17 هکتار است و قرار شد مرکز شماره گذاری خودرو و دفتر اسناد رسمی نیز دراین مرکز دایر شود تا شهروندانی که در روز جمعه برای خرید و فروش خودرو مراجعه می کنند ، مراحل شماره گذاری و محضر را نیز در همین مرکز انجام دهند.

وی افزود : نیروی انتظامی نیز طی تفاهم نامه ای مرکز شماره گذاری معتبر خود را به این مجموعه برای انجام اقدامات لازم معرفی کرده است .

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به استقرار سیستم بانکی در این مرکزنیز اشاره کرد و گفت : برای تسهیل خرید و فروش خودرو در مرکز چیتگر ، باجه های بانکی نیز مستقر خواهند شد.

قدیمی با اشاره به لزوم انتقال نمایشگاه داران به مرکز حاشیه ای شهر خاطرنشان ساخت : با تجهیز مرکز چیتگر به امکانات مورد نیاز ، شرایط حضور نمایشگاه داران دراین مجموعه و اختصاص دادن سکوهایی با نام خودشان دراین مجموعه بیشتر فراهم شده و آنها نیز تمایل بیشتری برای حضور خواهند داشت.