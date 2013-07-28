مرمت آثار تاریخی آسیب دیده از زلزله اهر تا پایان شهریور پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدي امروز یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اهر افزود: اتمام بازسازی و مرمت دیگر آثار تاریخی اهر پس از اتمام مرمت بازار تاریخی این شهر در دستور کار قرار گرفت خوشبختانه روند بازسازی ها و مرمت ها به خوبی در حال پیشرفت است.

وی مرمت خانه دکتر قاسم خان، خانه عطایی، کاروانسرای گویجه بل و گویجه درق را از جمله آثاری عنوان کرد که در زلزله 21 مرداد سال 91 آسیب دیده بودند و هم اکنون نیز کار مرمت آنها ادامه دارد.

محمدی اضافه کرد: تمام وعده های این اداره کل در شهرستان اهر محقق شده است تا شاخص های فرهنگی و اقتصادی آن افزایش یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربايجان شرقي از آماده شدن طرح تفضیلی و جامع گردشگری ارسباران خبر داد و گفت: در طول پنج سال اخیر تلاش کرده ایم اعتبارات در حوزه گردشگری عادلانه در شهرستان های مختلف توزیع شود.

محمدی با تاکید بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه اسکان مسافران در این شهرستان ابراز داشت: این شهرستان علاوه بر ظرفیت های طبیعی و گردشگری بالا از طرفیت های علمی و معنوی خوبی نیز برخوردار است که امکان سرمایه گذاری در این بخش را بالا برده و برای سود آوری تضمین کننده است.