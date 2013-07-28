محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آلودگی چند روز گذشته بیان کرد: طی روزهای گذشته میزان گرد و غبار موجود در آسمان قم و آلودگی هوا تا چهار برابر حد استاندارد یعنی تا 700 میکروگرم بر مترمکعب هم رسیده است.
وی در ادامه افزود: شب گذشته میزان آلودگی هوا چهار برابر حد استاندارد بود، صبح یکشنبه نیز این میزان تا سه برابر حد استاندارد و بیش از 450 میکروگرم برمتر مربع افزایش داشته است.
مدير کل حفاظت از محيط زيست استان قم تصریح کرد: هرچند که آلودگی هوا در شرایط کنونی کاهش یافته اما شرایط هشدار در سطح شهر توسط مرکز بهداشت اعلام می شود و اکنون این میزان نزدیک به حد استاندارد رسیده و حدود 175میکروگرم بر مترمکعب است؛ این در حال است که حد استاندارد آلودگی هوا 150 میکروگرم بر مترمکعب است
رکنی در ادامه عنوان کرد: این آلودگی هوا ناپایدار بوده که احتمال روند افزایشی آن کم است و منشا ریزگردهای موجود در هوا بادهای شرقی و وجود دریاچه خشک نمک و حوض سلطان است که موجب پراکنده شدن این خاک ها در آسمان استان می شود.
وی اظهار داشت: طرح پیشگیری، پیش بینی و سنجش آلودگی هوا طرحی است که به همت مسئولان و نهادهای ذی ربط پایه ریزی شده و به صورت پژوهشی- عملیاتی انجام خواهد شد که نیازمند الزامات پیش بینی و ایستگاه سنجش است تا مسیر آلودگی را رصد کند.
مدير کل حفاظت از محيط زيست استان قم بیان کرد: شرایط هشدار به مراکز بهداشت اعلام شده تا به همشهریان اطلاع رسانی شود و توصیه می شود افرادی که دارای بیماری های خاص هستند و یا کودکان و سالمندان و زنان باردار از حضور در مراکز شهر و مسیرهای پر تردد که آلودگی بیشتری دارد خودداری کرده تا دچار مشکلات تنفسی و افزایش بیماری خود نشوند.
قم- خبرگزاری مهر: مدير کل حفاظت از محيط زيست استان قم از کاهش موقت آلودگی هوا در آسمان قم خبر داد.
محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آلودگی چند روز گذشته بیان کرد: طی روزهای گذشته میزان گرد و غبار موجود در آسمان قم و آلودگی هوا تا چهار برابر حد استاندارد یعنی تا 700 میکروگرم بر مترمکعب هم رسیده است.
نظر شما