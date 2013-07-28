کاهش موقت آلودگی هوا در آسمان قم

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آلودگی چند روز گذشته بیان کرد: طی روزهای گذشته میزان گرد و غبار موجود در آسمان قم و آلودگی هوا تا چهار برابر حد استاندارد یعنی تا 700 میکروگرم بر مترمکعب هم رسیده است.



وی در ادامه افزود: شب گذشته میزان آلودگی هوا چهار برابر حد استاندارد بود، صبح یکشنبه نیز این میزان تا سه برابر حد استاندارد و بیش از 450 میکروگرم برمتر مربع افزایش داشته است.



مدير کل حفاظت از محيط زيست استان قم تصریح کرد: هرچند که آلودگی هوا در شرایط کنونی کاهش یافته اما شرایط هشدار در سطح شهر توسط مرکز بهداشت اعلام می شود و اکنون این میزان نزدیک به حد استاندارد رسیده و حدود 175میکروگرم بر مترمکعب است؛ این در حال است که حد استاندارد آلودگی هوا 150 میکروگرم بر مترمکعب است



رکنی در ادامه عنوان کرد: این آلودگی هوا ناپایدار بوده که احتمال روند افزایشی آن کم است و منشا ریزگردهای موجود در هوا بادهای شرقی و وجود دریاچه خشک نمک و حوض سلطان است که موجب پراکنده شدن این خاک ها در آسمان استان می شود.



وی اظهار داشت: طرح پیشگیری، پیش بینی و سنجش آلودگی هوا طرحی است که به همت مسئولان و نهادهای ذی ربط پایه ریزی شده و به صورت پژوهشی- عملیاتی انجام خواهد شد که نیازمند الزامات پیش بینی و ایستگاه سنجش است تا مسیر آلودگی را رصد کند.



مدير کل حفاظت از محيط زيست استان قم بیان کرد: شرایط هشدار به مراکز بهداشت اعلام شده تا به همشهریان اطلاع رسانی شود و توصیه می شود افرادی که دارای بیماری های خاص هستند و یا کودکان و سالمندان و زنان باردار از حضور در مراکز شهر و مسیرهای پر تردد که آلودگی بیشتری دارد خودداری کرده تا دچار مشکلات تنفسی و افزایش بیماری خود نشوند.