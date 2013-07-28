اجرای طرح جهاد رمضان در 6 روستای شهریار/ توزیع 300 سبد غذایی

مرتضی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ماه مبارک رمضان و به منظور ارائه کمکهای به خانواده های نیازمند شهرستان، طرح جهاد رمضان در دستور کار داوطلبان جمعیت هلال احمر شهریار قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: این طرح که شامل توزیع سبد غذایی و انجام اقدامات جهادی و عمرانی است، تا پایان ماه مبارک رمضان در شش روستای شهرستان اجرایی می شود.

وی ادامه داد: در جریان اجرای طرح جهاد رمضان تاکنون بیش از 300 سبد غذایی بین خانواده های نیازمند توزیع شده که این بسته ها شامل مایحتاج اساسی خانواده ها از جمله برنج، روغن، نخود، لوبیا، عدس، ماکارونی، رب، چای، قند، سویا، خشکبار و انواع کنسرو است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهریار در زمینه نحوه شناسایی خانواده های نیازمند گفت: این افراد از طریق خیرین محلی و اعضای خانه های داوطلبی هلال احمر در روستاها شناسایی شده اند.

رضایی یادآور شد: از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر در ماه مبارک رمضان می توان به برگزاری مسابقات فرهنگی، اردوهای جهادی، اردوهای نشاط و پویایی و... اشاره کرد که تا پایان ماه رمضان در نقاط مختلف شهرستان به اجرا در می آیند.