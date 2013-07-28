400 آموزشگاه آزاد استان مرکزی بدون حمایت بیمه/ پیگیری ها بی نتیجه رها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کاظمی صبح روز یکشنبه در نشستی در دفتر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: چندین سال است که این موضوع را پیگیری می کنیم اما هر بار پیگیری های ما از سوی مسئولین بدون نتیجه رها شده است.

وی ادامه داد: از سال 83 کانون ها شکل گرفته است که در مصوبه هیئت وزیران کلمه" آزاد" برای استفاده از معافیت مالیاتی و پوشش بیمه ای از قلم افتاده است و هر بار این تلاشها برای رفع این مشکل بدون نتیجه مانده است.

کاظمی اظهارداشت: مدارس غیرانتفاعی از معافیت مالیاتی برخوردارند اما آموزشگاههای آزاد به علت همین از قلم افتادگی کلمه " آزاد" این معافیت مالیاتی برخوردار نشده اند.

وی با تاکید بر اینکه تمام رشته های مهارتی در این آموزشگاهها آموزش داده می شود خاطرنشان کرد: مکانیک، گلدوزی، برق و الکترونیک، رایانه، منبت کاری و... در این آموزشگاهها آموزش داده می شود در حالیکه این حمایتها از آنها صورت نمی گیرد.

نایب رئیس کانون آموزشگاههای آزاد استان مرکزی اضافه کرد: قانون معافیت مالیاتی و پوشش بیمه ای دوبار در صحن مجلس مطرح شده است و آقای لاریجانی رئیس مجلس هم برای پیگیری آن قول داده اند اما هنوز نتیجه نا معلوم است و به تصویب نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه نه تنها در استان مرکزی بلکه در کل کشور وضعیت به همین منوال است خاطرنشان کرد: انجمن های استان یک کانون کشوری دارند که استان مرکزی ریاست ان را برعهده دارد لذا پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داه است.

کاظمی ادامه داد: امیدواریم نماینده های مردم در مجلس وضعیت مربیان و کارکنان آموزشگاهها را در نظر بگیرند و این افراد هم از مزیتهای بیمه ای بهره مند شوند.