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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۲

کاظمی:

400 آموزشگاه آزاد استان مرکزی بدون حمایت بیمه/ پیگیری ها بی نتیجه رها شده است

400 آموزشگاه آزاد استان مرکزی بدون حمایت بیمه/ پیگیری ها بی نتیجه رها شده است

اراک - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کانون آموزشگاههای آزاد استان مرکزی گفت: در حال حاضر 400 آموزشگاه آزاد در استان مشغول به فعالیت هستند که هیچ یک از کارکنان آن تحت پوشش بیمه قرار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کاظمی صبح روز یکشنبه در نشستی در دفتر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: چندین سال است که این موضوع را پیگیری می کنیم اما هر بار پیگیری های ما از سوی مسئولین بدون نتیجه رها شده است.

وی ادامه داد: از سال 83 کانون ها شکل گرفته است که در مصوبه هیئت وزیران کلمه" آزاد" برای استفاده از معافیت مالیاتی و پوشش بیمه ای از قلم افتاده است و هر بار این تلاشها برای رفع این مشکل بدون نتیجه مانده است.

کاظمی اظهارداشت: مدارس غیرانتفاعی از معافیت مالیاتی برخوردارند اما آموزشگاههای آزاد به علت همین از قلم افتادگی کلمه " آزاد" این معافیت مالیاتی برخوردار نشده اند.

وی با تاکید بر اینکه تمام رشته های مهارتی در این آموزشگاهها آموزش داده می شود خاطرنشان کرد: مکانیک، گلدوزی، برق و الکترونیک، رایانه، منبت کاری و... در این آموزشگاهها آموزش داده می شود در حالیکه این حمایتها از آنها صورت نمی گیرد.

نایب رئیس کانون آموزشگاههای آزاد استان مرکزی اضافه کرد: قانون معافیت مالیاتی و پوشش بیمه ای دوبار در صحن مجلس مطرح شده است و آقای لاریجانی رئیس مجلس هم برای پیگیری آن قول داده اند اما هنوز نتیجه نا معلوم است و به تصویب نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه نه تنها در استان مرکزی بلکه در کل کشور وضعیت به همین منوال است خاطرنشان کرد: انجمن های استان یک کانون کشوری دارند که استان مرکزی ریاست ان را برعهده دارد لذا پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داه است.

کاظمی ادامه داد: امیدواریم نماینده های مردم در مجلس وضعیت مربیان و کارکنان آموزشگاهها را در نظر بگیرند و این افراد هم از مزیتهای بیمه ای بهره مند شوند.

کد مطلب 2105582

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