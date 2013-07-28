طرح تابستانه استعدادیابی اسکواش در آزادشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی کوهی صبح یکشنبه در هیئت اسکواش گرگان افزود: این طرح در راستای استعدادیابی و پشتوانه سازی در اسکواش شهرستان آزادشهر بعد از پایان ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.

به گفته او، در حال حاضر فعالیت اسکواش بازان این شهرستان در بخش آقایان بر روی 4 دیواره در سالن تختی و در بخش بانوان بر روی 2 دیواره در سالن عفاف (آموزش و پرورش) انجام می شود.

کوهی عمده ترین مشکل اسکواش این شهرستان را کمبودهای مالی عنوان و تصریح کرد: علی رغم پیگیری های ما، متاسفانه با ساخت سالن دو هزار نفری (تربیت بدنی) آزادشهر، هیچ فضایی در آن برای اسکواش در نظر گرفته نشده است این در حالیست که با توجه به استقبال مطلوب ورزشکاران این رشته در آزادشهر انتظار آن می رفت که این اتفاق بیفتد.

شهرستان آزادشهر در سال گذشته قریب به 200 ورزشکار در رشته اسکواش داشته است.

آغاز مسابقات اکواش جام گرگان از 10 مرداد

به گزارش مهر، همچنین در این نشست عنوان شد، مسابقات اسکواش جام رمضان بانوان استان گلستان پایان هفته جاری آغاز می شود.

این رقابت ها از عصر پنجشنبه 10 مرداد در خانه اسکواش شهرستان گرگان برگزار می شود.

جلسه قرعه کشی این مسابقات در محل هیات اسکواش استان برگزار شد و برای شرکت در این رقابت ها تعداد 27 ورزشکار اسکواش گلستان اعلام آمادگی کرده اند.