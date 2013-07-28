دستگاه ایکس ری چمدانی در گمرک بازرگان نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سید احمدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونین گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این دستگاه با استانداردهای بالا ساخته شده است اظهار داشت: باتوجه به فناوری بالا و حساسیت این ‌گونه دستگاه ‌ها، تولید آن در ایران از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار بود.

وی با بیان اینکه این دستگاه با هدف کنترل مواد جاسازی شده همراه مسافران در محل سالن مسافران خروجی گمرک بازرگان نصب شده است گفت: طی ماه های آتی این دستگاه در سایر گمرکات استان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

سید احمدی کاهش قاچاق مواد مخدر و کنترل دقیق کالاها را از مزایای استفاده از این دستگاه ذکر و اعلام کرد: با راه اندازی این دستگاه خروج مواد مخدر قاچاق توسط افراد به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به راه ‌اندازی سامانه ‌های مدرن الکترونیکی در برخی از گمرکات استان اظهار داشت: با پیاده‌ سازی این سامانه‌ ها اکنون سرعت در انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا و دقت در اعمال قوانین و مقررات گمرکی در استان به حد مطلوب رسیده است.

وی همسو نبودن قوانین و مقررات، عدم شناسایی دقیق فعالان اقتصادی و کالاها، عدم امکان اعمال مدیریت ریسک و کافی نبودن تجهیزات به عنوان مهمترین چالش‌های این نهاد نام برد و بر لزوم تعامل و همکاری بیشتر سازمان‌ های همجوار با گمرک تاکید کرد.

بازرگان دومین گمرک بزرگ و زمینی کشور به شمار می رود و سالانه هزاران مسافر و کالا از طریق این گمرک ورود و خروج می یابد.