رسول صخراوي در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: جشن گلريزان امسال به منظور آزادی بيش از 100 زنداني ديه و حدود 90 زنداني جرایم غير عمد برگزار مي‌شود.



وی با بیان اینکه كمك به زندانیان نیازمند علاوه بر جنبه هاي فردي، ابعاد اجتماعي بسيار مثبت و موثري دارد، بیان کرد: کمک به یک زندانی با جرایم غیر عمد کمک به یک فرد نیست بلکه کمک به یک خانواده است.



صخراوی عنوان کرد: امروز بسياري از افراد نمي توانند خسارات اعمال خود را جبران كنند و دولت هم نمي تواند به تنهايي اين كار را انجام دهد كه اين مشكل با كمك خيرين قابل حل است.



وي با اشاره به اينكه ماه مبارك رمضان موجب نزديكي دل هاي مومنين به همديگر مي شود، گفت: اميدواريم خیرین در این جشن حضور فعال و کارسازی داشته باشند.

