  1. استانها
  2. کرمان
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

حیدر پور:

بیش از 60000 نفر کرمانی در مسابقات کتابخوانی شرکت کردند

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی کتابخانه های عمومی استان کرمان از حضور 61 هزار و 207 نفر در مسابقات کتابخوانی کرمان خبر داد.

الهام حیدر پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه ماهه اول سالجاری 61 هزار و 207 نفر از اعضا و مراجعین کتابخانه های عمومی استان کرمان در مسابقات مکتوب و آنلاین کتابخوانی شرکت کرده اند که از این تعداد 313 نفر برگزیده شده اند.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از 14 هزار نفراز اعضا و مراجعین کتابخانه های عمومی استان کرمان عضو شبکه کتابخوانان حرفه ای شده اند.

این مسئول تصریح کرد: اعضای کتابخانه های عمومی و علاقه مندان به کتاب می توانند با عضویت در سایت کتابخوانان حرفه ای به آدرسwww.booki.ir و شرکت در مسابقات کتابخوانی آنلاین علاوه بر ارتقاء سطح مطالعه خود، از جوایز این مسابقات نیز بهره مند شوند.

