هدف سازمان رفاه ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدهادی ایازی در اولین همایش« تسهیل گران شهرداری تهران» که با حضور جمعی از مدیران شهری و تسهیل گران در ایوان شمس برگزار شد، اظهارکرد: وقتی در محلات سرای محله ایجاد می کنیم، قصدمان ایجاد پارلمانی در محله است تا به دست مردم همان محله اداره شود.

وی اظهار کرد: اکنون سازمان رفاه شهرداری توانسته 6کارگروه تخصصی در حوزه های مختلف در سرای محلات شهر راه اندازی کند. همچنین 14خانه کارآفرینی با کانون های مختلف نیز در این سراها تاسیس شده که به لطف خدا استقبال خوبی از آن ها شده است؛ زیرا این خانه ها با هدف مشاوره و تسهیلگری برپا شده اند.

ایازی با بیان این که هیچ جوان علاقمندی نباید در محله خود بیکار بماند یا نتواند در جهت علاقه و استعداد خود آموزش ببیند، تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات ما این است که فقط شعار مشارکت مردم را می دهیم و عملا کاری برای تحقق این هدف انجام نمی دهیم. بیشتر مردم حتی اعتقادی به مشارکت در مسائل اجتماعی ندارند که این خود یک معضل است.

معاون شهردار تهران، با اشاره به زنان چینی که نیروی کار خانگی کارخانجات کشور خود هستند، افزود: ما هم می توانیم ازنیروی زنانی که به کار علاقمند هستند اما شرایط مناسبی برای کارکردن خارج از منزل را ندارند، استفاده و با فراهم کردن موقعیت های کاری، به نوعی آنان را وارد عرصه تولید کشور کنیم.

ایازی خاطر نشان کرد: فلسفه وجودی خانه های کارآفرینی به همین علت است.

وی با ابراز امیدواری از نقش مثبت خانه های کارآفرینی در رفع این نیازها، هم اظهار کرد: خانه های کارآفرینی باید مشاوره دهنده و تسهیل گر مردم باشند تا افراد بتوانند در زمینه علاقمندی خود به کاری مشغول شوند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه این سازمان در حوزه های فرهنگی، هنری، سلامت و ورزشی ، به نتایج بسیار خوبی دست یافته است، گفت: متاسفانه هنوز در حوزه اجتماعی و به خصوص آسیب ها، راه زیادی داریم؛ زیرا مسائل این حوزه پیچیده است و همکاری و مشارکت مردمی خوبی هم برای حل آن صورت نگرفته است.

وی در پایان افزود: خوشحال هستم که این همایش برای اولین بار برای زنان برگزار شد و امیدوارم در آینده شاهد برگزاری جشنواره های متعددی در حوزه کارآفرینی باشیم.

تسهیل گران باید نحوه ارتباط با مردم و شناسایی افراد شاخص محلات را بیاموزند

در این همایش همچنین مدیر مشارکت اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی، با اشاره به فعالیت های ارزنده این سازمان در جهت تشویق مردم به مشارکت های اجتماعی، گفت: تسهیل گران باید نحوه ارتباط با مردم و شناسایی افراد شاخص محلات را بیاموزند ؛ زیرا این افراد باید بتوانند مشکلات محلات را با کمک مردم همان محلات رفع و رجوع کنند.

سید صادق اوالی، افزود: تسهیل گرانی که امروز در این همایش حضور دارند و آموزش دیده اند، نباید فراموش کنند که خودشان ارباب رجوع مردم هستند و به همین دلیل هم آموزش دیده اند.

وی اظهار کرد: ما بر این باور هستیم که مدیران خانه های کارآفرینی حتما باید دوره های آموزشی گذرانده باشند تا بتوانند به خوبی مسئولیت خانه های کارآفرینی را به عهده بگیرند.

اوالی همچنین خاطرنشان کرد: یک تسهیل گر باید مردم محله را دور هم جمع کند و به عنوان یک مشاور به آنان کمک کند نه اینکه برای آنان تصمیم بگیرد.

وی با بیان این که هم اکنون در سرای محلات تهران 14خانه کارآفرینی تاسیس شده است که 73 رویکرد را دنبال می‌کنند ،ابراز امیدواری کرد : مسئولان خانه های کارآفرینی یا همان تسهیل گران باید بتوانند از افراد علاقمند و امکانات محلی برای رفع مشکلات مردم محلات کمک بگیرند.

اوالی در پاسخ به این سوال که آیا مردم محلات می‌توانند در چند حوزه مختلف در خانه های کارآفرینی فعالیت کنند، گفت: بله . هر فردی این توانایی را دارد که در چندین حوزه مختلف به کار و فعالیت مشغول شود و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی در پایان با درخواست از اساتید و شاخص‌های رشته های گوناگون ساکن در محلات خواست تا با حضور در خانه های کارآفرینی به عنوان یک مشاور، در کنار مردم قرار گیرند و به آنان کمک کنند.