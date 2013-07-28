جزئیات قیمت خرید تضمینی برنج/ معاون غضنفری: بازار قیمت را بشکند

عباس قبادی در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی برنج گفت: براساس ابلاغیه دولت، هر کیلوگرم برنج خزر به قیمت 2100 تومان، هر کیلوگرم برنج ندا و نعمت به قیمت هر کیلوگرم 1598 تومان، برنج سفیدرود به قیمت هر کیلوگرم 1550 تومان و برنج آمل به قیمت 1210 تومان از شالیکاران خریداری می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این قیمتها بر مبنای 10 درصد شکستگی عرف محلی تعیین شده است.

وی تصریح کرد: قیمت ارقام مشابه دیگر برنج در چارچوب قیمت مصوبه وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می شود.

قبادی تاکید کرد: با توجه به آغاز فصل برداشت برنج، قیمت باید در بازار بشکند و آن دسته از افرادی که قیمت را بالا برده بودند باید قیمت برنج را متعادل کنند، ضمن اینکه دولت ذخایر مناسبی در اختیار دارد که در صورت پایین نیامدن قیمت آن را توزیع خواهد کرد تا به نفع مصرف کنندگان باشد. البته در این میان جانب تولید و شالیکاران را هم در نظر خواهیم داشت.