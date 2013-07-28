راهپیمایی روز قدس انجام وظیفه ملت در برابر فلسطین است

حجت الاسلام سید حبیب الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای راهپیمایی روز قدس در شهر سمیرم مناطق چهار گانه پیش بینی شده، اظهار داشت: مردم سمیرم با حرکت از مسیر های چهارگانه پیش بینی شده به طرف مصلی نماز جمعه همگام با سراسر کشور وظیفه خود را در برابر مردم فلسطین ادا می کنند.

وی افزود: شروع این حرکت عظیم در اوان انقلاب به دستور امام ره و امروز به دستور امام خامنه ای ضمن حمایت از مظلومیت فلسطین، اهلیت دادن به روز قدس را در بر خواهد داشت.

وی گفت: طبق دستور امام ره همه اقشار جامعه موظف به شرکت در راهپیمایی و تظاهرات روز قدس هستند.

موسوی تاکید کرد: تنبیه مردم ستمگر و جنایتکاران، آگاهسازی جهان، بیداری مظلومین از جمله اهداف بزرگداشت این روز است که به واسطه آن مردم مظلوم فلسطین حق خود را از ستمگران طلب کنند.

وی همکاری آمریکا، اروپا و استعمارگران با صهیونیسم را بسیار اثرگذار در ترغیب صهیو نیسم به تشکیل حکومت در منطقه فلسطین دانست و تصریح کرد: صهیونیسم با تجمع در این منطقه توانسته به تجهیزات و سلاح مجهز شوند و مردم مظلوم فلسطین را آواره کنند.

وی قیام امام خمینی (ره) بر علیه حکومت شاهنشاهی و تاسیس حکومت اسلامی و نظام ولایتی را در سالهای گذشته برکتی برای جامعه فلسطین دانست و اضافه کرد: این حرکت عظیم در سال های اولیه انقلاب شکل گرفت و بیداری ملل اسلامی را در پی داشت .

امام جمعه سمیرم گفت: با گسترده شدن آثار روز قدس در ایران اسلامی و ملل مسلمان حمایت همه مسلمانان از فلسطین آشکار خواهد شد.

وی یکپارچه شدن مردم فلسطین را گامی برای تشکیل حکومت در این سرزمین دانست و ابراز امیدواری کرد: این برنامه عظیم ضمن اینکه بازگشت مردم مظلوم فلسطین را به سرزمین پدریشان در پی خواهد داشت درس عبرتی برای ظالمان و جنایتکاران خواهد بود.