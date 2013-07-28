شطرنجبازان ایران نماینده میزبان را شکست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون شطرنج، مسابقات قهرمانی شطرنج نوجوانان جهان با برگزاری رقابت‌های دور هشتم در چین پیگیری شد. در این دور از مسابقات عصر روز شنبه تیم ایران برابر یکی از نمایندگان کشور میزبان به برتری 4 بر صفر دست یافت. عسگری‌زاده، خادم‌الشریعه، لرپری زنگنه و موسوی هر یک در میزهای اول تا چهارم موفق به پیروزی و کسب یک امتیاز از حریفان خود شدند.

تیم منتخب شطرنج ایران در دور اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان موفق به شکست نمایندگان میزبان شده بود اما در چهارم مقابل یکی دیگر از نمایندگان چین متحمل شکست شد. این تیم در دور سوم مسابقات هم برابر روسیه باخت و در دورهای پنجم، ششم و هفتم به ترتیب برابر مغولستان، ترکیه و استرالیا را شکست داد.

تیم ایران عصر امروز یکشنبه و در دور نهم مسابقات به مصاف تیم دوم ین می‌رود.



