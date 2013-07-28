مسعود اقلامي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 204 تعاوني در هشتمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر همدان ثبت نام كردند.

وي اظهار داشت: متقاضيان حضور در جشنواره برتر در ۱۸ گرايش شامل مسكن، صنعت، كشاورزي، دانش بنيان، تامين مصرف و گرايش هاي ديگر ثبت نام كردند.

رشد 80 درصدي تعاوني هاي ثبت نام شده در هشتمين جشنواره ملي تعاوني هاي برتر

وي با بيان اينكه 38 تعاوني از بين تعاوني هاي ثبت نام شده انتخاب شدند، عنوان داشت: ميزان تعاوني هاي ثبت نام شده سال گذشته 114 تعاوني بوده كه امسال با رشد بيش از 80 درصدي ثبت نام مواجه بوديم.

مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان همدان ادامه داد: چهار هزار ساعت كار كارشناسي و داوري و اطلاع رساني در اين خصوص و انتخاب تعاوني برتر در همدان انجام شده است.

وي ابراز داشت: از اين تعداد يك تعاوني به عنوان تعاوني برتر كشوري، يك تعاوني برتر استاني و دو تعاوني در بخش تداوم برتي و بخش ويژه انتخاب مي شوند.

جشنواره تعاوني هاي برتر 13 تا 19 شهريور ماه برگزار مي شود

اقلامي عنوان داشت: ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان اعضای خانواده بزرگ تعاون کشور و تشویق و ترغیب فعالیت‌های تولیدی و توزیعی در مناطق مختلف به صورت کار جمعی، معرفی الگوهای عملی موفق تعاونی برای بهره‌گیری سایر تعاونی‌ها، ایجاد فضای مناسب برای انتقال دانش رسمی و بومی در تعاون و توسعه مشارکت‌های مردمی از جمله اهداف برگزاري اين جشنواره است.

وي در پايان سخنانش افزود: هشتمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر ملي 13 تا 19 شهريور ماه در همدان برگزار مي شود.