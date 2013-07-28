پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر یک چهارم صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای کردستان صورت می گیرد، اظهار داشت: هم اکنون در کردستان سه بازراچه و یک مرز رسمی فعال کار صادرات و واردات را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه این سازمان اقدامات خوبی را در حوزه تجارت خارجی در سطح استان برنامه ریزی کرده است، افزود: امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی درست اقدامات خوبی را در راستای توسعه اقتصاد استان انجام دهیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه کردستان از استعدادها و ظرفیت هایی خوبی در زمینه اقتصاد برخوردار است، ادامه داد: توجه به ظرفیت های موجود در استان ما را در زمینه توسعه همه جانبه کردستان یاری می دهد.

اسراری با بیان اینکه کردستان 230 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد، یادآور شد: می توانیم با وجود این میزان مرز مشترک از طریق گمرکات توسعه مبادلات خارجی را در کردستان شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در چند دهه گذشته عملکرد خوبی در حوزه سرمایه گذاری در استان فراهم شده است، بیان کرد: امیدواریم در حوزه صنعت، معدن و تجارت در کنار سایر بخش های اقتصادی بتوانیم پیشرفت داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه استان در حوزه صنعت دارای استعداد خوبی است، گفت: باید تلاش کنیم در این راستا عقب ماندگی های گذشته را در کردستان جبران کنیم.

اسراری با اشاره به اینکه در حال حاضر 900 واحد تولیدی دارای پروانه در سطح استان فعال است، افزود: در حال حاضر در استان فضای مناسبی برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه کردستان در حوزه معدن جز استان های برتر کشور است، اظهار داشت: امیدواریم با اقداماتی که در دست داریم، بتوانیم در زمینه احداث شرکت های فراوری و ایجاد صنایع جانبی معادن گام های اساسی را برداریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، با اشاره به اینکه در حال حاضر در کردستان 317 معدن فعال وجود دارد، یادآور شد: با وجود این تعداد معدن در استان زمینه برای ایجاد اشتغال و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی فراهم شده است.