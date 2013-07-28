روحانی به نقاط قوت و ضعف دولت فعلی توجه کند/ درخواست از اصولگرایان درباره دولت آینده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طی نطقی اظهار داشت: همه می دانیم که خوارج دشمن شماره یک علی علیه السلام بودند و ایشان به دست این گروه به شهادت رسید. سیره و روش آن حضرت در برخورد با خوارج در زمان حکومتش باید برای ما درس باشد.

وی افزود: خوارج به طور علنی ابراز مخالفت می کردند و گاهی خطبه آن حضرت را قطع و به او انتقاد می کردند. امام علی علیه السلام از حقوق اجتماعی شان محروم نکرد، حتی حقوق آنان را از بیت المال قطع نکرد و با آن ها مانند سایر مردم رفتار می کرد تا زمانی که دست به شمشیر بردند و مزاحم امنیت جامعه شدند. اکنون ما برخی زندانیان سیاسی داریم که به صرف انتقاد از حکومت در زندان به سر می برند. این امر با سیره امام علی علیه السلام سازگار نیست و لازم است رئیس قوه قضائیه بدون اعتنا به فشار های مقامات امنیتی این افراد را آزاد کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از تجربه انتخابات سال 88 به خوبی برگزار شد. نقطه آغاز فتنه 88 آن جا بود که عده ای به اصطلاح ولایت مدار راه افتادند و گفتند نظر آقا به احمدی نژاد است و جامعه را دو قطبی کردند اما در انتخابات اخیر رهبر گرامی ما این راه آسیب را بستند و چند بار فرمودند نظر من را هیچ کسی حتی اعضای خانواده ام نمی داند و در روز رای گیری نیز بر حفظ امانت مردم تاکید ویژه نمودند. همچنین ایشان به برخی نهادهای نظامی چند بار توصیه اکید نمودند که در انتخابات دخالت نکنند.

وی افزود: نتیجه انتخابات هم بر خلاف سال 88 که ساعت 10 شب، زمانی که هنوز برخی حوزه ها در حال رای گیری بودند، اعلام شد، با تأنی و به مرور اعلام گردید و در نتیجه هیجان سطحی انتخابات به تدریج فروکش کرد. این موارد باعث شد انتخابات 92 متمایز از انتخابات 88 باشد.

مطهری در بخش دیگری از نطقش گفت: پیروزی گفتمان اعتدال در انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیام ها و عبرت های زیادی برای کسانی داشت که در 8 سال اخیر راه افراط و حذف نیروهای اصیل انقلاب را پیمودند. این که 4 سال تمام آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی به وسیله رسانه های مختلف تخریب شوند و حتی یک دقیقه فرصت دفاع به آن ها داده نشود و آنگاه کاندیدای مورد نظر این دو نفر پیروز شود بسیار با معنی و حاکی از رشد سیاسی و اجتماعی مردم ماست.

مطهری گفت: گفتمان افراط 4 میلیون رای بیشتر نداشت اما سر و صدای افراطیون از همه بیشتر است و برای دولت آینده تعیین تکلیف می کنند، گویی پیروز انتخابات بوده اند. این ها باید قبول کنند پیروز انتخابات اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان معتدل بوده اند که برخلاف القاء افراطی ها هیچ دیواری میان آن ها نیست و حلقه اعتدال آن ها را به یکدیگر پیوند داده است.

وی گفت: مجلس باید به انتخاب مردم احترام بگذارد و سعی نکند با بهانه های واهی مانند ارتباط با فتنه گران وزراء کابینه را به رئیس جمهور منتخب تحمیل کند.

وی افزود: اصولگرایان تندرو به جای مصادره انتخاب مردم، بهتر است به آسیب شناسی گفتمان خود بپردازند و برداشت خود از اصل ولایت فقیه که آن را مرادف با تعطیل عقل و ترک اظهار نظر آزاد و هرگونه ابداع و ابتکار و اقدام برای اصلاح امور تفسیر می کنند و برداشت خود از آزادی بیان را که بسیار ذیق تفسیر می کنند و نیز برداشت خود از مسئله حفظ نظام را که گاهی استفاده از وسیله نامشروع را نیز در این راه مجاز می شمارند، اصلاح کنند و به موازات دفاع از نظام دفاع از حقوق مردم را نیز در دستور کار خود قرار دهند.

مطهری درباره عملکرد دولت دهم نیز گفت: دولت دهم در حال کنار رفتن و دولت یازدهم در آستانه استقرار است. همانطور که رهبر انقلاب فرمودند خوب است دولت آینده نقاط قوت دولت فعلی را دارا باشد و نقاط ضعف آن را نداشته باشد. از نقاط قوت دولت فعلی تحرک و سرکشی به همه نقاط دولت، داشتن صلابت مقابل تکبر و سلطه گری غربی ها، توجه به توده مردم و زنده کردن بخشی از شعارهای اولیه انقلاب است. ضعف این دولت بخش دیگری از شعارهای انقلاب خصوصا در حوزه اخلاق و فرهنگ است.

وی افزود: اما نقاط ضعف این دولت که دولت آینده باید از آن بری باشد بسیار است. اولین آن این بود که رئیس جمهور تصور می کرد چون مردم به او رای داده اند باید همه نظرات او در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ و اجتماع اجرا شود، غافل از این که رئیس جمهور مجری قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و مصوبات مجلس است نه مجری نظرات خود. در نتیجه، بیشترین قانون شکنی ها در این دولت اتفاق افتاد تا آن جا که رئیس جمهور به صراحت اعلام می کند که فلان قانون را اجرا نمی کنم و این یعنی استبداد که مجلس متاسفانه به وظیفه خود به خوبی عمل نکرد.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: نقطه ضعف دیگر این دولت عدم انضباط مالی بود که گزارشات دیوان محاسبات گواه آن است. ایراد دیگر نگاه خاص فرهنگی این دولت بود. در این دولت تز «مکتب ایران به جای مکتب اسلام» توسط آقای مشایی مطرح شد و رئیس جمهور به شدت از آن حمایت کرد. نوعی تلاش برای بازگشت به ایران باستان و ایران قبل از اسلام صورت گرفت که با مخالفت علما اسلام و شخصیت های اسلامی ابتر ماند. همچنین این دولت وظیفه خود در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است و اجماع فقهاست را قبول نداشت، لذا اموری مانند پوشش اسلامی که به شدت در این دولت که با عنوان «حزب اللهی» بر سر کار آمده بود انحطاط پیدا کرد.

مطهری ادامه داد: ضعف محتوای فیلم های سینمایی و فقدان اراده برای مبارزه با مظاهر غربی در جامعه و کم توجهی به ترویج سبک زندگی اسلامی، نمونه های دیگری از نقص رویکرد فرهنگی این دولت بوده است که دولت جدید باید از این ها برحزر بماند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: از جناب آقای روحانی می خواهم به شعارهای خود از جمله دفاع از حقوق ملت و اجرای فصل سوم قانون اساسی پایبند باشند. اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی در جامعه اتفاق افتاده است به جاست که آثار بحران سال 88 محو گردد.وی از روحانی خواست به شعارهای خود از جمله دفاع از حقوق ملت و اجرای قانون اساسی پایبند باشد و ادامه داد: اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی تحقق یافته است باید آثار بحران سال 88 محو گردد. زندانیان سیاسی که اکثر آن‌ها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز مشخص شود. اگر این دو نفر باید عذرخواهی کنند آیا نیازی به عذرخواهی آقای احمدی‌نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتارهای بعدی خود روشن کرد، نیست؟ حداقل این است که به آن‌ها اجازه دفاع از خود داده شود.

مطهری در ادامه این نطق گفت: آخرین خطبه نماز جمعه جناب آقای هاشمی رفسنجانی در کنترل بحران سال 88 و تعدیل افراد تندرو جنبش سبز بسیار موثر بود. ضمن این که راه حل خروج از بحران که امروز برای همه قابل فهم تر است ارائه می داد امیدوارم ترتیبی اتخاذ شود که ایشان بار دیگر خطبه نماز جمعه بخوانند و مردم بیش از این از خطبه های پرمحتوای ایشان محروم نمانند.

وی ادامه داد: دولت فعلی در آخرین روزهای حیات خود تعهداتی را برای دولت جدید از طریق استخدام ها و واگذاری ها در مناطق آزاد و صدا و سیما ایجاد کرده است. از رئیس جمهور محترم می خواهم که به این روند خاتمه دهد.

مطهری افزود: مطلب آخر این که قرائت گزارش فتنه 22 بهمن قم برکاتی خواهد داشت از جمله شناسایی فرقه مذهبی مستقر در قم که سال هاست در حمله به بیوت مراجع تقلید و علما و حر برهم زدن مراسمات سخنرانی از طریق تحریک جوانان مومن و انقلابی فعال است. به تعبیر شهید آیت الله مطهری شعارهای خوارج مرده است اما روح خارجی گری همچنان در برخی از ما حلول کرده است. علی (ع) فرمود فتنه خوارج مانند بیماری هاری است که در حال سرایت کردن به جامعه اسلامی بود و من بودم که چشم فتنه را در آوردم و جز من احدی جرات این کار را نداشت.

مطهری افزود: امروز نیز ما باید چشم این فتنه را درآوریم.

به گزارش مهر پس از نطق علی مطهری روح الله حسینیان در اعتراض به این نطق خواستار بیان تذکر شد اما هیئت رئیسه این اجازه را به وی نداد اما بعد از جمعی از نمایندگان از جمله علی اصغر زارعی، مهدی کوچک زاد، حاجی دلیگانی و حمید رسایی با حضور در کنار صندلی حسینیان با وی در حال گفت و گو بودند از طرف دیگر زارعی به نزد علی مطهری رفت و مدتی با او گفت و گو کرد. تابش نیز دیگر نماینده ای بود که دقایقی با علی مطهری و حسینیان به گفت و گو پرداخت.