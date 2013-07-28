به گزارش خبر گزاری مهر، فاطمه زرگر با اعلام این خبر گفت: این دوره ها با هدف آشنایی شهروندان با خواص گیاهانی که در قرآن به آنها اشاره شده است، برگزار می شود.

وی با اشاره به گیاهان قرآنی نظیر زیتون، نخل، رطب، اناب و انجیر .... تصریح کرد: شهروندان می توانند به طور رایگان در این دوره ها شرکت کنند.

رئیس مرکز آموزش گل و گیاه منطقه 7 با بیان اینکه دوره های متعددی ویژه ماه مبارک رمضان در این مرکز در حال برگزاری است، یادآور شد: دوره های آموزشی خواص میوه ها، خوراکیها و نوشیدنی های ویژه این ماه پرفضیلت و نوشیدنیهای مطلوب و ممنوع که شامل غذاها و نوشیدنی هایی توصیه و منع شده برای افطار و سحر است از دیگر برنامه های این مرکز بوده است.

به گفته وی، از برنامه های ویژه این مرکز می توان به آموزش معلمان مدارس منطقه در مباحث علوم اشاره کرد.

زرگر تصریح کرد: همچنین به منظور پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان دوره های آموزش عملی کاشت گل و گیاه برگزار می شود که طی آن دانش آموزان از تمام بوستانهای سطح منطقه دیدن می کنند و با گونه های گیاهی مختلف آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه آموزش روشهای نگهداری گل و گیاه نیز از دیگر برنامه های این مرکز برای اوقات فراغت دانش آموزان است تصریح کرد: بالا بردن میزان اطلاعات دانش آموزان در زمینه گل و گیاه ، آشنایی با فضای سبز و جلوگیری از تخریب فضای سبز از دیگر اهداف برگزاری این دوره هاست.