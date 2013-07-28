کودکان مبتلا به بیمار ی تنبلی چشم کمک هزینه درمان دریافت می کنند

محمد رضا سراوانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سال گذشته در طرح پیشگیری از تنبلی چشم بیش از ۸۱ درصد کودکان ۳ تا ۶ سال در استان توسط کارشناسان مربوطه مورد معاینه قرار گرفتند.

وی گفت: با اجرای طرح پیشگیری و شناسایی کودکان دارای عارضه تنبلی چشم نسبت به پرداخت کمک هزینه عینک به تعداد 380 نفر و همچنین تقبل هزینه تعداد 11 عمل جراحی چشم از طرف این سازمان اقدام شده است.

وی در تشریح سایر خدمات حمایتی ارایه شده در سال گذشته افزود: تعداد ۷۶۷ نفر در مراکز روزانه و شبانه از خدمات این سازمان بهره مند هستند که در این راستا نسبت به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۷۳۳ میلیون ریال یارانه اقدام شد.

سراوانی با بیان اینکه تعهد این سازمان برای ایجاد اشتغال در سال جاری یک هزار و ۳۰۰ نفر تعیین شده است ادامه داد: در سال گذشته این رقم یک هزار و 200 نفر تعیین شده بود که تعداد افراد ثبت شده در سامانه رصد در راستای اشتغالزایی به میزان هزار و ۴۷۰ نفر فراتر از میزان تعهد مذکور بود.

وی همچنین توسعه مراکز غیر دولتی و توانمند سازی و ایجاد اشتغال برای مددجویان را از اهداف سازمان بهزیستی در سال جاری عنوان کرد.