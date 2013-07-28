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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۰

سراوانی عنوان کرد:

کودکان مبتلا به بیمار ی تنبلی چشم کمک هزینه درمان دریافت می کنند

کودکان مبتلا به بیمار ی تنبلی چشم کمک هزینه درمان دریافت می کنند

زاهدان-مدیر کل سازمان بهزیستی سیستان و بلوچستان گفت: این سازمان به منظور پیشگیری از بیماری تنبلی چشم علاوه بر اجرای طرح های نظارتی به کودکان دارای این عارضه کمک هزینه درمان پرداخت می کند.

محمد رضا سراوانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سال گذشته در طرح پیشگیری از تنبلی چشم بیش از ۸۱ درصد کودکان ۳ تا ۶ سال در استان توسط کارشناسان مربوطه مورد معاینه قرار گرفتند.

وی گفت: با اجرای طرح پیشگیری و شناسایی کودکان دارای عارضه تنبلی چشم نسبت به پرداخت کمک هزینه عینک به تعداد  380 نفر و همچنین  تقبل هزینه تعداد 11 عمل جراحی چشم از طرف این سازمان اقدام شده است.

وی در تشریح سایر خدمات حمایتی ارایه شده در سال گذشته افزود: تعداد ۷۶۷ نفر در مراکز روزانه و شبانه از خدمات این سازمان بهره مند هستند که در این راستا نسبت به پرداخت  ۱۷ میلیارد و ۷۳۳ میلیون ریال یارانه اقدام شد.

سراوانی با بیان اینکه تعهد این سازمان برای ایجاد اشتغال در سال جاری یک هزار و ۳۰۰ نفر تعیین شده است ادامه داد: در سال گذشته این رقم یک هزار و 200 نفر تعیین شده بود که تعداد افراد ثبت شده در سامانه رصد در راستای اشتغالزایی به میزان هزار و ۴۷۰ نفر فراتر از میزان تعهد مذکور بود.

وی همچنین توسعه مراکز غیر دولتی و توانمند سازی و ایجاد اشتغال برای مددجویان را از اهداف سازمان بهزیستی در سال جاری عنوان کرد.

کد مطلب 2105626

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