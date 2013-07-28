چهار میلیون و 500 هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سعید امانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ترویج آموزش های فنی وحرفه ای راهی به سوی کارآفرینی است که یکی از راه های مؤثر برای کارآفرینی در جامعه و اشتغال زایی ترویج وتوسعه آموزش های فنی وحرفه ای است.



وی افزود: با توجه به نقشی که این آموزشگاه در آموزش های جوانان با حرفه های مختلف دارند می تواند با این آموزش ها برای ساختن جامعه ای پویا استفاده کرد.



این مسئول اظهار داشت: در استان ایلام 14 مرکز آموزش فنی وحرفه ای دولتی و بیش از 130 مرکز خصوصی تحت نظارت آموزش فنی وحرفه ای استان مشغول فعالیت اند.



مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ادامه داد: در سال جاری 4چهار میلیون و 500 هزار نفر ساعت آموزش تعهد اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان است که تا کنون یک میلیون و 500 هزار نفر آموزش در بخش های خصوصی و دولتی صورت گرفته است

امانی اضافه کرد: از دیگر برنامه های اداره کل آموزش های فنی وحرفه ای این است که نسبت به شناسایی استعدادهای مهارتی کودکان کار می کند و از ابتدا مسیر را انتخاب می کند.



وی تصریح کرد: بیش از دو هزار استاندارد آموزش در سازمان آموزش فنی وحرفه ای داریم که قریب 500 استاندارد آن ظرفیتش در استان فراهم شده است.



این مسئول اظهار داشت: یکی دیگر از کارهای خوبی که اتفاق می افتد به عمومی سازی آموزش های مهارتی و آموزش هایی که مورد نیاز بازار کار است ورود پیدا می کنیم.



امانی عنوان کرد: راه اندازی مرکز تخصصی آموزش کشاورزی از برنامه های امسال اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان است.



مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان افزود: تمام آموزش های صورت گرفته در مراکز آموزش فنی وحرفه ای رایگان بوده و دوره هایی از یک روزه تا 9 ماهه در این مراکز صورت می گیرد و در پایان گواهی نامه استاندارد بین المللی برای آموزش دیدگان صادر می شود.

