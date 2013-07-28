به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با همكاري و مساعدت کميته حمايت از انتفاضه فلسطين مجلس شوراي اسلامي همايش بين المللي «فلسطين محور وحدت جهان اسلام» را با حضور و سخنراني آيت الله تسخيري مشاور بين الملل مقام معظم رهبري ، دكتر خرمشاد رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، امير عبداللهيان معاون آفريقا و عربي وزارت امور خارجه ، سفراي كشورهاي اسلامي و نمايندگان جنبش هاي جهادي فلسطين در تهران برگزار مي نمايد.

پس از گذشت دو سال از تحولات شگرف بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اهميت تقويت گفتمان مقاومت به منظور خنثي سازي تلاش هاي جبهه استكبار براي انحراف در حركت عظيم توده هاي عزت خواه و استقلال طلب امت اسلامي در منطقه خاورميانه ضرورتي حياتي يافته است.بي شك مسئله فلسطين و قدس شريف به عنوان نماد وحدت و بيداري مسلمانان ، تنها محوري است كه مي تواند ظرفيت هاي بي بديل امت اسلامي را در جهت وحدت و مقاومت در برابر دشمنان هماهنگ و متحد سازد . بدين منظور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با همكاري و مساعدت کميته حمايت از انتفاضه فلسطين مجلس شوراي اسلامي در آستانه روز جهاني قدس " همايش فلسطين محور وحدت جهان اسلام " را در روز دوشنبه 7 مردادماه برگزار مي نمايد.

