ناآشنایی والدین با مهارتهای زندگی عامل بزهکاری جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های استان تصريح کرد: از آنجايي که دوران محکوميت نوجوانان حاضر در اين مرکز عموماً کوتاه است، اما متوليان کانون با همکاري ساير نهادهاي فرهنگي بايد به همان اندازه زماني که در اختيار دارند ، نقش اثر گذاري در اصلاح اين افراد داشته باشند.

معاون استاندار گلستان در اين جلسه با تأکيد بر اينکه طراحي و تصميم گيري مسئولان بايد مطابق با واقع و نياز جامعه باشد ، افزود : اين يکي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري است که در تمام کارها و مسئوليتهايمان همواره با طراحي درست و دقيق و اجراي درست طرح ها در فعاليتهايمان ، مسير را به درستي بپيماييم.

وي گفت: تا کنون طرحها و فعاليتهاي بسيار مثبتي در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه صورت گرفته است و ما منکر هيچ کدام از اين خدمات ارزنده نيستيم اما وقتي در نظام اجتماعي دقيق مي شويم مي بينيم هنوز هم با سيره نبي مکرم اسلام (ص) ، ائمه اطهار و معصومين(ع) و دستورات قرآن کريم فاصله داريم و اين وظيفه متوليان فرهنگ را در هر حوزه اي از اجتماع سنگين تر مي کند.

جمشيدي عنوان کرد: فعاليت مسئولان و متوليان فرهنگي جامعه بخصوص در نظام تعليم و تربيت بايد به گونه اي باشد که شاهد حضور هيچ نونهال و نوجواني در کانونهاي اصلاح و تربيت نباشيم.

معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان با اشاره به بازدید از مرکز کانون اصلاح و تربیت افزود: در اختيار داشتن ليست و آدرس کودکاني که در اين مرکزهستند پس از آزادي مي تواند خيلي موثر باشد و با ارتباطها و آموزشهايي که به خانواده هاي اين افراد مي شود مي توان تا حدود زيادي از بازگشت اين افراد به بزه و آسيبهاي اجتماعي جلوگيري کرد.

وي در پايان با تأکيد بر نقش مؤثر کتابخواني و تجهيز کتابخانه ها در کانون اصلاح و تربيت گفت: براي تغيير فضاي فيزيکي کانون اصلاح و تربيت و نزديکي هر چه بيشتر به فضاي فرهنگي و معنوي ، طرحي ارائه شود و جهت اجراي آن در شوراي برنامه ريزي استان درخواست تأمين اعتبار گردد.