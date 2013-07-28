حسین شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: 100 میلیون تومان از سوی خیرین در جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان کمک شد و امیدواریم این کمک ها همچنان ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: جشن گلریزان شب گذشته در دادسرای عمومی در ساعت 19 باحضور خیرین برگزار شد.
وی گفت: کمک های خیرین برای آزادسازی زندانیان غیر عمد که مشمول ستاد دیه نمی شود استفاده می شود که مراحل آزادسازی از امروز آغاز شده و پس از طی مراحل قانونی زندانیان مورد نظر آزاد می شوند.
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان قم بیان کرد: در ماه مبارک رمضان بیش از 460 سبد کالا در میان خانواده زندانیان توزیع شد.
وی با اشاره به عضویت نزدیک به هزار خانواده زندانی در انجمن حمایت از زندانیان افزود: انجمن حمایت از زندانیان هر روز به خانه های خانواده های زندانیان عضو انجمن مراجعه کرده و مشکلات آنها را از نزدیک بررسی می کنند.
شریعت پناهی به مهر خبر داد:
کمک صد میلیون تومانی خیرین برای آزادسازی زندانیان در قم
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان قم از کمک صد میلیون تومانی خیرین برای آزادسازی زندانیان در این استان خبر داد.
حسین شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: 100 میلیون تومان از سوی خیرین در جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان کمک شد و امیدواریم این کمک ها همچنان ادامه داشته باشد.
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