کمک صد میلیون تومانی خیرین برای آزادسازی زندانیان در قم

حسین شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: 100 میلیون تومان از سوی خیرین در جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان کمک شد و امیدواریم این کمک ها همچنان ادامه داشته باشد.



وی ادامه داد: جشن گلریزان شب گذشته در دادسرای عمومی در ساعت 19 باحضور خیرین برگزار شد.



وی گفت: کمک های خیرین برای آزادسازی زندانیان غیر عمد که مشمول ستاد دیه نمی شود استفاده می شود که مراحل آزادسازی از امروز آغاز شده و پس از طی مراحل قانونی زندانیان مورد نظر آزاد می شوند.



مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان قم بیان کرد: در ماه مبارک رمضان بیش از 460 سبد کالا در میان خانواده زندانیان توزیع شد.



وی با اشاره به عضویت نزدیک به هزار خانواده زندانی در انجمن حمایت از زندانیان افزود: انجمن حمایت از زندانیان هر روز به خانه های خانواده های زندانیان عضو انجمن مراجعه کرده و مشکلات آنها را از نزدیک بررسی می کنند.