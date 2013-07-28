بار دیگر رولینگ در آمریکا پرفروش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو. اس. ای تودی، رولینگ که جدیدترین کتابش یعنی «آوای فاخته» را با نام مستعار رابرت گالبرایت روانه بازار کرده، پس از اینکه در تاریخ 14 ژوییه فاش شد، او نویسنده واقعی این کتاب است، با استقبال خریداران از این کتاب روبرو شد و نسخههای موجود از آن به سرعت نایاب شدند.
به این ترتیب نه تنها در بریتانیا که در آمریکا نیز این کتاب در فهرست پرفروشها قرار گرفت و «لیتل براون» ناشر او مجبور شد اعلام کند که به سرعت 300 هزار نسخه جدید از این کتاب را وارد بازار میکند. اما اواخر هفته پیش این ناشر اعلام کرد 80 هزار نسخه دیگر نیز به زودی روانه قفسههای کتابفروشی میشود.
این کتاب مثل 10 عنوان کتاب دیگر رولینگ شامل مجموعه «هری پاتر» و «جای خالی ناگهانی» هفته گذشته وارد فهرست پرفروشهای آمریکا نیز شد و وبسایت کتابفروشی زنجیرهای بارنز اند نوبل در آمریکا اعلام کرد همه این نسخهها ظرف 24 ساعت به فروش رسیده است و هیچ نسخهای از این کتاب در کتابفروشیهای آتلانتا، شیکاگو، دالاس، لس آنجلس، فونیکس، سیاتل و نیویورک باقی نمانده است. این کتابفروشیها اعلام کردند در انتظار ورود نسخههای جدید کتاب «آوای فاخته» هستند.
در همین حال نسخه الکترونیک این کتاب نیز پرفروش شد. کارشناسان معتقدند فروش نسخههای الکترونیکی این کتاب باعث کسادشدن فروش نسخههای چاپی نمیشود. در زمان انتشار «جای خالی ناگهانی» تنها 25 درصد فروش کتاب در بخش کتاب الکترونیک متمرکز شده بود و به همین دلیل این تصور وجود دارد که بسیاری از دوستداران رولینگ دوست دارند نسخه چاپی آثار او را در قفسه کتابخانههایشان داشته باشند.
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