آموزش 2هزار مدرس كتب درسي جديدالتاليف از 22 مرداد آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله اسدي گرمارودي بااشاره به انجام مرحله اول آموزش مدرسان كتاب هاي جديدالتاليف سوم ابتدايي و تحت پوشش قرارگرفتن 2 هزارمدرس گفت: اين مدرسان 60 هزار معلم پايه سوم ابتدايي را در سراسر كشور آموزش خواهند داد تادرمهرماه معلمان با آمادگي براي تدريس كتاب هاي جديدالتاليف در كلاس حضور يابند.

وی افزود: آموزش 2 هزار مدرس پايه اول متوسطه اول نيز از 22 مردادماه آغاز مي شود و به طور ميانگين براي هر درس 30 ساعت آموزش ضمن خدمت پيش بيني شده است.

به گفته رئيس مركز آموزش نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش اين مدرسان پس ازاتمام كلاس هاي ضمن خدمت در تمامي استان ها حضور مي يابند و آموزش هاي لازم را به 160 هزار دبير پايه اول متوسطه ارائه خواهند داد تا اين دبيران براي اول مهرماه باآمادگي لازم سركلاس حضور يابند.

اسدي گرمارودي تصريح كرد: در شيوه نامه آموزش ضمن خدمت معلمان درخصوص كتاب هاي جديدالتاليف مقرر شده است ، 60 درصد آموزش هاي ضمن خدمت در طول تابستان و 40 درصد نيز در طول سال تحصيلي اجرا شود.

اسدي گرمارودي ادامه داد: شركت معلمان در اين كلاس ها اجباري است و معلمان مشمول بايد اين دوره ها را پشت سربگذارند.