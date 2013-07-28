پرندیها در سوگ اولین مظلوم عالم گریستند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته، روزه داران و دلسوختگان با حضور در مساجد شهر پرند مراسم با شکوه شب قدر را برگزار و در سوگ اول مظلوم عالم اشک ماتم ریختند و برای مظلومیت و غریبی آن امام همام به عزاداری پرداختند.



مساجد شهر، گلزار شهدای گمنام، تکیه ها و عزاخانه های شهر در شب گذشته، شب زنده داری روزه داران ماه ضیافت خداوند را شاهد بودند که با اشک و تضرع سر بر آستان معبود گذاشته و ندای العفو العفو سر می دادند.



مسجد جامع پرند هم با نام امام علی (ع) برای اولین سال شاهد خیل عظیم شب زنده دارانی بود که پشیمان از گناه و برای آمرزش گناهان فریاد العفو العفو سر می دادند و ضمن قرائت دعای جوشن کبیر در سوگ و ماتم اول مظلوم عالم حضرت امام علی(ع) گریستند و با مرثیه سرایی مداحان برای امام اول شیعیان عزاداری کردند.



امام جمعه پرند که به عنوان سخنران در این مراسم در مسجد جامع حضور یافته بود ضمن بیان فضائل و خصوصیات آن حضرت در رثای آن امام عزیز به ذکر مصیبت و عزاداری پرداخت.



حجت الاسلام خدیری از عظمت شب های قدر هم سخن گفت و اظهار امیدواری کرد: در این شب های گرانقدر همه مسلمانان و گرفتاران حاجت روا شده و عفو الهی شامل حال همه شب زنده داران شود.



وی با اشاره به برکات و فیوضات ماه مبارک رمضان، نمازگزارن را به درک شب های قدر و استفاده از فرصت های باقیمانده در این ماه پرخیر و برکت توصیه کرد و گفت: با معرفت افزون تر، خود را برای خدا ناچیز بدانید و در فضای رحمت و مغفرت خدا خود را گم کنید و در این صورت است که به آنچه می خواهید، خواهید رسید.



مراسم قرآن برسر گرفتن و توسل به چهارده معصوم همراه با شور و حال معنوی خاصی با حضور امام جمعه پرند در مسجد جامع و دیگر مساجد شهر برگزار شد.