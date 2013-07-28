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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

محمدی عنوان کرد:

140 ليتر روغن سوخته در یک شیرینی پزی در یاسوج کشف شد

140 ليتر روغن سوخته در یک شیرینی پزی در یاسوج کشف شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد گفت: کارشناسان مرکز بهداشت این شهرستان در طرح کنترل مواد غذایی در يكي از قنادي‌های شهر ياسوج 140 ليتر روغن سوخته کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدي پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دومین مانور فوریت‌های سلامت ماه رمضان 450 كيلوگرم انواع شيريني تاريخ مصرف گذشته نیز کشف شد.

وی بیان داشت: در این طرح هفت تیم بازرسی و کارشناسی فوريتهاي سلامت محيط كار از 47 مركز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر ياسوج بازدید کردند.

محمدی تصریح کرد: طرح کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان تشدید شده است.

محمدی افزود: اين مانور هر دو هفته يكبار و با هدف اصلاح ساختار بهداشتي اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي، ارتقاء آگاهی متصدیان و افزایش توانمندی نیروهای بهداشت، انجام می شود.

سرپرست مرکز بهداشت بویراحمد همچنین با اشاره به خطرات استفاده از ظروف یکبار مصرف در مراکز تهیه و توزیع آش و حلیم اظهار داشت: با توجه به خطرات استفاده از این ظروف این فروشندگان فقط تا پایان ماه مبرک رمضان می توانند از این ظروف استفاده کنند.

محمدی افزود: بعد از مهلت مقرر شده استفاده از این ظروف در این مراکز ممنوع است و با متخلفین به شدت برخورد می شود.

وی بیان داشت: فروش زولبیا و بامیه فقط در قنادی‌های دارای جواز کسب مجاز است و فروش این شیرینی‌ها در سوپرمارکتها و خواروبارفروشی‌ها مجاز نیست.

محمدی اظهار داشت: مردم باید در هنگام خرید به مواردی مانند وضعیت بهداشتی فروشگاه، استفاده از روپوش تمیز و کلاه و بهداشت فردی کارکنان توجه داشته باشند.

کد مطلب 2105651

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