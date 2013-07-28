140 ليتر روغن سوخته در یک شیرینی پزی در یاسوج کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدي پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دومین مانور فوریت‌های سلامت ماه رمضان 450 كيلوگرم انواع شيريني تاريخ مصرف گذشته نیز کشف شد.

وی بیان داشت: در این طرح هفت تیم بازرسی و کارشناسی فوريتهاي سلامت محيط كار از 47 مركز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر ياسوج بازدید کردند.

محمدی تصریح کرد: طرح کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان تشدید شده است.

محمدی افزود: اين مانور هر دو هفته يكبار و با هدف اصلاح ساختار بهداشتي اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي، ارتقاء آگاهی متصدیان و افزایش توانمندی نیروهای بهداشت، انجام می شود.

سرپرست مرکز بهداشت بویراحمد همچنین با اشاره به خطرات استفاده از ظروف یکبار مصرف در مراکز تهیه و توزیع آش و حلیم اظهار داشت: با توجه به خطرات استفاده از این ظروف این فروشندگان فقط تا پایان ماه مبرک رمضان می توانند از این ظروف استفاده کنند.

محمدی افزود: بعد از مهلت مقرر شده استفاده از این ظروف در این مراکز ممنوع است و با متخلفین به شدت برخورد می شود.

وی بیان داشت: فروش زولبیا و بامیه فقط در قنادی‌های دارای جواز کسب مجاز است و فروش این شیرینی‌ها در سوپرمارکتها و خواروبارفروشی‌ها مجاز نیست.

محمدی اظهار داشت: مردم باید در هنگام خرید به مواردی مانند وضعیت بهداشتی فروشگاه، استفاده از روپوش تمیز و کلاه و بهداشت فردی کارکنان توجه داشته باشند.