وضعیت خونی اصفهان بحرانی نیست

محمد مهدی حریری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان در اوج گرمای تابستان واقع شده میزان اهدای خون کاهش یافته که از ابتدای ماه رمضان تا اواسط این ماه با این روند روبرو هستیم.

وی بیان داشت: به دلیل اینکه با کاهش ذخایر خون در این ماه مواجه نشویم قبل از آغاز ماه مبارک رمضان یک اکیپ سیار روزانه با مراجعه به مراکز صنعتی، ادارات و سازمان‌های مختلف اقدام به خون گیری از داوطلبین کردند.

مدیر کل سازمان انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: در اولین شب احیا بیش از 500 نفر به منظور اهدای خون به پایگاه انتقال خون شهر اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد 350 نفر موفق به اهدای خون شدند.

حریری ادامه داد: این در حالی که در شب‌های قدر با موجی از اهداکنندگان خون روبرو می‌شویم و این به دلیل نذوراتی است که اغلب مردم در این شب‌ها دارند.

وی از فعال کردن سه شیفت اهدا خون در این ماه رمضان خبر داد و افزود: شیفت 8 صبح تا 13 بعدازظهر، 15 بعدازظهر تا 20 شب و از بعد افطار تا ساعت 23 شب هر روز به طور مرتب از اهدا کنندگان خون گرفته می شود.

حریری با بیان اینکه میانگین سنی اهدا کنندگان باید 17 سال تمام تا 60 سالگی باشد، اضافه کرد: بیشترین سنی که برای اهدا خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه می‌کنند بین 20 تا 35 سال دارند.

وی از وجود مراکز انتقال خون استان اصفهان در کاشان، شهرضا، نجف آباد، خوانسار و اصفهان خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر دو مرکز ثابت اهدای خون شهر اصفهان در خیابان شریعتی و عاشق اصفهانی و دو مرکز شهرستانی در نایین و گلپایگان مستقر شده است.

حریری گفت: شب‌های جمعه یک اکیپ سیار در گلستان شهدا اصفهان مستقر شده است.