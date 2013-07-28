  1. استانها
  2. کردستان
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

اخبار تبليغات اسلامي كردستان/

برگزاري ويژه برنامه شب هاي قدر در کردستان/ آمادگي 550 هيئت مذهبي براي حضور در برنامه هاي ليالي قدر

سنندج - خبرگزاری مهر: مديرکل تبليغات اسلامي استان کردستان از برگزاري مراسم و ويژه برنامه هاي شب هاي قدر در اين استان خبرداد.

حجت الاسلام مسعود صفي ياري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اين مراسم در سطح مساجد، حسينيه ها، تکايا و هيئات مذهبي استان برگزار مي شود.

وي با اشاره به همکاري تشکل هاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي کردستان در برگزاري ويژه برنامه هاي شب هاي قدر افزود: شوراي هيئات مذهبي، کانون مداحان استان و موسسات قرآني در برگزاري اين برنامه ها همکاري مي کنند.

مديرکل تبليغات اسلامي کردستان ادامه داد: تعهد هميشگي به ارزش هاي ديني و مذهبي بزرگترين شاخصه مسئولان هيئات مذهبي و مداحان استان است.

آمادگي 550 هيئت مذهبي کردستان براي حضور در برنامه هاي ليالي قدر

رئيس شوراي هيئات مذهبي استان کردستان از آمادگي 550 هيئت مذهبي اين استان براي حضور در برنامه هاي ليالي قدر خبرداد.

علي خزايي بیان کرد: برگزاري مراسم سينه زني و عزاداري و برگزاري مراسم مديحه سرايي در سطح هيئات مذهبي استان اجرا می شود.

وي قرائت قرآن کريم، قرائت ادعيه، سخنراني مسئولان و روحانيون، قرآن سرگفتن و احياء را از ديگر برنامه هاي شب هاي قدر دانست که در هيئات مذهبي استان انجام مي گيرد.

رئيس شوراي هيئات مذهبي کردستان يادآور شد: هيئات مذهبي استان کردستان همواره در برنامه هاي مختلف فرهنگي و مناسبتي تلاش چشمگيري داشته اند و در همه مناسبت ها آماده همکاري هستند.

کد خبر 2105656

