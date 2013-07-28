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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۸

بیرانوند به مهر خبر داد:

واحدهای صنفی متخلف در لرستان 19 میلیارد ریال جریمه شدند

واحدهای صنفی متخلف در لرستان 19 میلیارد ریال جریمه شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از جریمه 19 میلیارد ریالی واحدهای صنفی متخلف این استان خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قالب طرح نظارتی ماه مبارک رمضان واحدهای صنفی متخلف در لرستان 19 میلیارد و 811 میلیون و 630 هزار ریال جریمه شدند.

وی با اشاره به تعداد بازرسیهای صورت گرفته از سطح واحدهای صنفی لرستان در قالب این طرح توسط بازرسان این سازمان، گفت: در قالب طرح نظارتی ماه مبارک رمضان بازرسان این سازمان 18 هزار و 332 مورد بازرسی از سطح واحدهای صنفی داشته اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان افزود: همچنین بازرسان مجامع امور صنفی نیز در قالب طرح نظارتی ماه مبارک رمضان هشت هزار و 897 مورد بازرسی از سطح واحدهای صنفی استان داشته اند.

بیرانوند میزان ارزش ریالی تشکیل پروندهای تخلفاتی تشکیل شده توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان را 19 میلیارد و 444 میلیون و 353 هزار ریال عنوان کرد.

وی همچنین یادآور شد: میزان ارزش ریالی پروندهای تخلفاتی تشکیل شده از سوی بازرسان مجامع امور صنفی لرستان نیز 367 میلیون و 277 هزار ریال بوده است.

کد مطلب 2105660

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