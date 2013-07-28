برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد اعظم قم

حجت الاسلام سید علی رضا تکیه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای 27، 28 و 29 ماه رمضان برابر 14، 15 و 16 مرداد ماه مراسم اعتکاف ویژه برادران در مسجد اعظم برگزار می شود.



وی بیان داشت: علاقه مندان می توانند برای شرکت در این مراسم روز یکشنبه، 19 رمضان برابر 6 مرداد ماه از ساعت 14 تا 19 به مسجد اعظم قم مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.



رئیس ستاد اعتکاف استان قم عنوان کرد: اعتکاف یک سنت حسنه است که برآن شدیم تا در پی ایام لیالی قدر و شهادت امام علی (ع) که رسول خدا (ص) در دهه آخر این ماه اعتکاف داشته اند، این مراسم برگزار شود.



حجت الاسلام تکیه ای بیان کرد: اعتکاف جبهه معنوی نظام است و هر کس قصد معتکف شدن دارد ابتدا برای تحول اخلاقی خود نیت کرده و سپس وارد مسجد شود.



گفتنی است پیامبر گرامی اسلام در حدیثی اعتکاف در یک دهه از ماه مبارک رمضان را برابر با ثواب 2 حج و 2 عمره می شمارند.



همچنین خداوند در قراآن کریم می فرماید: به خاطر بسپارید هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مراکز امن برای حرم قرار دادیم و برای تجدید خاطر از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه را برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید.

