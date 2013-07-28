حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: یک مقام دولتی با تماس با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کمیسیون را تهدید کرد تا گزارش غائله 22 بهمن قم در مجلس قرائت نشود.
وی افزود: این فرد گفته است در صورتی که گزارش در مجلس قرائت شود اعضای کمیسیون در دور بعدی مجلس رای نخواهند آورد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: در واقع از کمیسیون خواسته اند تا مانع از گزارش این کمیسیون در مجلس شوند البته این تهدید، تهدید بیجایی است و کمیسیون طبق دستور کار مجلس علم خواهد کرد.
وی گفت: این گزارش هم اکنون در دستور کار مجلس است و احتمال دارد که فردا در مجلس قرائت شود.
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