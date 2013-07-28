به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور امروز در حاشیه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها می تواند منجر به افزایش دوباره قیمتها شود؟، گفت: قانون هدفمندی همانطور که در متن آن پیش بینی شده، به صورت مرحله ای اجرا می شود که مرحله اول آن با مشارکت دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها انجام شد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اثرات اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها بر روی کاهش مصرف و کنترل رشد مصرف قابل توجه بوده است، افزود: اما فاز دوم عملا با توجه به اختلاف نظرهایی که بین دولت و مجلس وجود داشت، هنوز آغاز نشده است.

وی تاکید کرد: اجرای این قانون یک تکلیف است و باید اجرا شود، اما این کار با تفاهم باید صورت گیرد. اجرای طرح کار پیچیده ای است و ابعاد گسترده ای دارد بنابراین اگر هماهنگی و اتفاق نظر وجود نداشته باشد، اجرای طرح با مشکل مواجه می شود.

منظور یکی از اولویتهایی که در دولت یازدهم باید مورد توجه قرار گیرد را نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد و گفت: برای این منظور باید بردارهای قیمتی تعریف شود، همچنین بردارهای قیمتی جدید برای حامل‌های انرژی و نحوه توزیع منابع حاصل از اجرای فاز دوم باید مورد توافق مجلس و دولت قرار گیرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه باید هرچه زودتر اجرای مرحله دوم قانون آغاز شود، گفت: طبعا اجرای قانون یکی از افتخارات کشور بوده و بانک جهانی این موضوع را به عنوان یک موفقیت برای ایران تلقی کرده، در عین حال خانم لاگاد رئیس صندوق بین المللی پول اخیرا در یک نامه رسمی از ابتکار و اقدام ایران تجلیل به عمل آورده و تاکید کرده است که این تجربه باید برای کشورهای در حال توسعه دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.