جشن گلریزان آزادی زندانیان بدهکار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان قم در جشن گلریزان آزادی زندانیان بدهکار که شامگاه شنبه در دادسرای عمومی وانقلاب استان قم برگزار شد، اظهار داشت: کمک به زندانیان بدهکار امر پسندیدهای است و کمکهایی که خیرین در این راستا میکنند به دست خانوادههای زندانیان خواهد رسید.
مصطفی برزگر گنجی با تقدیر از خدمات و تلاشهای انجمن حمایت از زندانیان استان قم ابراز داشت: در طی سالهای تاسیس این انجمن، خدمات خوبی صورت گرفته به نحوی که انجمن حمایت از زندانیان استان قم با اقدامات خود ماهیانه ۳۰۰ میلیون ریال درآمد زایی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه در این مراسم بنا شده است تا کمکهای خیرین استان برای ساخت حسینیه هیئت و کانون خادم الرضا قم نیز جمع آوری شود افزود: هیئت و کانون خادم الرضا قم، بیش از ۱۲ هزار عضو دارد که در مراسمات مختلف مذهبی و ملی حضوری فعال و چشمگیر دارند.
دادستان قم با بیان اینکه هیئت و کانون خادم الرضا(ع) قم برای ساخت حسینیهای در منطقه ۳۰ متری قائم زمینی به مساحت ۵۰۰ متر خریداری کرده است افزود: امیدواریم با کمک خیرین و علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، مقدمات ساخت این حسینیه هر چه زودتر فراهم شده و کلنگ آن به دست آیت الله مکارم شیرازی بر زمین زده شود.
انجمن حمایت زندانیان استان قم، در سال گذشته نیز جشن گلریزانی در ابتدای سال جدید و همچنین ماه مبارک رمضان برگزار و با کمک خیرین توانست بیش از 100 زندانی بدهکار را آزاد کند.
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