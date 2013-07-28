به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سعیدی صبح یکشنبه در گردهمایی اعضای تعاونی های مصرف کارگری استان آذربایجان شرقی اظهار داشت : بخش تعاون یکی از ارکان اساسی بخش اقتصاد جمهوری اسلامی بوده که برای یاری بخش اقتصاد دولتی و خصوصی شکل گرفته است تا بدین وسیله راهی برای موفقیت و پشیبرد اقتصاد کشور ایجاد شود.

وی ادامه داد : اگر زمانی که وزارت تعاون به صورت مستقل تشکیل شده بود دولت تکالیف خود را به درستی انجام می داد وحمایت های لازم صورت می گرفت بخش تعاون جایگاه خود را پیدا می کرد اما هم اکنون در این بخش برخی نابسامانی ها دیده می شوند.

سعیدی افزود : از طرفی بخش خصوصی نیز در زمینه فعالیت این تعاونی ها موانعی را ایجاد می کند زیرا تصور بخش خصوصی بر این است که تعاونی ها به ویژه در بخش تعاونی مصرف کالاها را زیر قیمت بازار عرضه می کند به همین دلیل محدودیت هایی را برای این بخش ایجاد می کنند.

وی با بیان اینکه باید حمایت های مناسبی از این بخش صورت گیرد، گفت : بخش تعاون برخاسته از خود مردم است به همین دلیل باید با شایستگی مناسب تری با آن برخورد کرد و اگر چنانچه در برخی جاها با شکست هایی روبرو بوده دلیل نمی شود که با احتیاط با آن برخورد کرد چرا که این امر قطعا از بی تجرگی ناشی شده و باید از آن حمایت کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : متاسفانه با حذف وزارت تعاون و قرار گرفتن آن در داخل وزارت کار و امور اجتماعی عملا این بخش در گوشه ای قرار گرفته که البته نباید از چنین بخش مهمی غفلت شود البته اکنون زمزمه هایی در مجلس شنیده می شود، برخی اقدامات انجام شده در وزارتخانه ها در دوره قبلی درست نبوده و اقداماتی در زمینه بازگشت به وضعیت سابق مطرح است.

سعیدی با تاکید بر لزوم گسترش ارتباطات میان تشکل های تعاونی و بخش قانون گذاری و اجرایی گفت: خوشبختانه ظرفیت های قانونی خوبی برای حمایت از بخش تعاون وجود دارد که البته برای بهره گیری بیشتر از این پتانسیل ها می بایست ارتباطات بخش تعاون با سایر حوزه ها افزایش یابد.