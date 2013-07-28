عبدالحمید توکلی بینا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آب قم جیره بندی نمی شود بیان کرد: لازم است مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند زیرا مصرف آب امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به 10 درصد افزایش یافته است.



وی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان به خصوص در فصل گرما از مصرف غیر ضروری آب اجتناب کنند.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم گفت: آب مورد نیاز قم از سرشاخه های دز تامین می شود.



وی در خصوص افت فشار آب بیان کرد: سعی شده است که فشار آب تعدیل شود اما در برخی از ساعات که مصرف آب بالا می رود به طور معمول افت فشار احساس می شود.



توکلی بینا ادامه داد: برای جلوگیری از افت فشار توصیه می شود شهروندان بیشتر در ساعت 9 شب تا 9 صبح که فشار آب بیشتر است از آب استفاده کنند.