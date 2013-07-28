3 هزار و 621 دانش آموز در زنجان تحت پوشش کمیته امداد هستند

بهرام ولیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در استان زنجان 3 هزار و 621 دانش آموز و بیش از هزار و 100 دانشجو و طلبه تحت پوشش کمیته امداد هستند.



وی، اظهار داشت: در این راستا به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی کلیه امکانات آموزشی اعم از لوازم التحریر و نوشت افزار، و برگزاری کلاسهای جبرانی در دستور کار است .



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: در سال گذشته 8 میلیارد ریال برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و ارائه خدمات تحصیلی به دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب تحت پوشش کمیته امداد هزینه شده است.



ولیزاده تاکید کرد: دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش این نهاد از نخبگان علمی استان هستند و در این راستا برای ارتقای سطح علمی این مدد جویان هزینه های سنگینی هزینه می شود.



وی در ادامه گفت: این نهاد در بحث غنی سازی اوقات فراغت جوانان جزو سه استان برتر در کشور است چرا که در برگزاری اردوها هم عملکرد خوبی دارد.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تصریح کرد: در این اردوها برای جوانان برنامه های معنوی ، هنری ، فرهنگی و آسیب شناسی لازم صورت می گیرد و مشاوره مختلف در این اردوها صورت می گیرد.



ولیزاده افزود: این نهاد در سالهای آتی هم این برنامه ها را برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان را در دستور کاری خود دارد.