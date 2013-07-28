سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه طبق روال برنامه ریزی شده برای برنامه روز تحلیف رئیس جمهور منتخب، مهمانان خارجی دعوت شده اند و همچنان از سوی کشورها اعلام آمادگی برای حضور در این مراسم اتفاق می افتد.

وی گفت: در نشست خبری که قبل از مراسم تحلیف برگزار خواهد شد فهرست مهمانان خارجی اعلام خواهد شد.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: در مورد مهمانان داخلی نیز روال دعوت مانند گذشته است و شخصیت های لشکری و کشوری حضور خواهند داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خاتمی رئیس جمهور سابق نیز در این جلسه دعوت شده است، گفت: از آقای خاتمی دعوت به عمل نیامده زیرا روال کار به این شکل نیست که از روسای جمهور قبلی دعوت شود، چنانچه آقای خاتمی در مراسم تنفیذ حضور داشته باشند در مراسم تحلیف هم خواهند بود.

حسینی گفت: چنانچه رئیس جمهور منتخب بخواهند که آقای خاتمی را دعوت کنند فکر می کنم بهترین راه این است که چنانچه آقای خاتمی در بین مهمانان مراسم تنفیذ حضور داشتند در مراسم تحلیف هم باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این تصمیم هیات رئیسه است که منتظر روز مراسم تنفیذ باشد و سپس بر اساس حضور آقای خاتمی در این مراسم وی را دعوت کند، گفت: این تصمیم کسی نیست. ما به عنوان مجلس از ایشان دعوت نکرده ایم زیرا در روال دعوتی های ما روسای جمهور قبلی نیستند.

وی خبر داد که قرار است دفتر روحانی فهرست مهمانان رئیس جمهور منتخب را تا دوروز آینده به مجلس بفرستد.