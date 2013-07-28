شماره جدید مجله «نقد ‌و ‌نظر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مجله نقد و نظر مقالات متنوعی منتشر شده است. تأملاتی معنا‌شناختی در حقیقت ارزش اخلاقی نوشته محمد علی مبینی، نظریه عمل ابن سینا به قلم مهدى ذاکرى، عقلانیت مدرن و بحران فقه تألیف حسین واله، جامعه، فرهنگ و تمدن در تفکر و تجربۀ صوفیان مسلمان نوشته حبیب‌الله بابایی از جمله این مقالات است.

بررسی تطابق دیدگاه ملاصدرا با موضع شریعت در باب حدوث و قدم نفس نوشته محمد میرى، نجات در اسلام و مسیحیت (با تأکید بر قرآن کریم و کتاب مقدس) تألیف مصطفی آزادیان و طبقه‌بندى علوم و چالش‌هاى فرارو از محمد هادى یعقوب‌نژاد از دیگر مقالات این شماره است.



مجله «نقدونظر» به استناد مصوبه 585 مورخ 24/06/1387 شوراى عالی حوزه‌های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه، شوراى اعطاى مجوزها و امتیازهاى علمی در جلسه مورخ 92/2/31 حائز رتبه علمی ـ پژوهشی گردید.



