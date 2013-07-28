بررسی نامه نمایندگان کنگره امریکا در مجلس/ صحبت از مذاکره جدی با آمریکا موضوعیت ندارد

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بررسی نامه نمایندگان کنگره آمریکا به اوباما برای مذاکره با ایران در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما یک بررسی اجمالی انجام داده ایم محور جمع بندی ما همان نکته آی است که مقام معظم رهبری مطرح فرموده اند.

وی افزود: آمریکا قابل اعتماد نیست، آنها با فاصله کوتاهی قبل از این نامه، نامه ای را به اوباما بر علیه انتخابات ایران و مواضع آقای دکتر روحانی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی و در حمایت از تحریم نوشته بودند.

بروجردی ادامه داد: بنابراین آشفتگی تحلیلی و سیاسی دولتمردان آمریکا نشان می دهد که ما نمی توانیم تحلیل جدیدی را که منجر به نامه 130نفر از نمایندگان کنگره آمریکا به اوباما شد به عنوان یک تکیه گاه قرار دهیم.

وی اظهار داشت: نوسانات نشان دهنده این است که بعدها یک کشمکش داخلی سیاسی دارند و ما تا تغییری در مواضع آمریکایی ها نبینیم که قابل اتکا باشد صحبت از مذاکره جدی با آمریکا موضوعیتی ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد وضعیت دیپلمات عربستانی که با یک شهروند ایرانی تصادف کرده بود، گفت: خبر جدیدی وجود ندارد، منتظر هستیم وزیر خارجه جدید منصوب شود تا ببینیم چه می شود.

وی همچنین درباره مراسم تحلیف رئیس جمهور اظهار داشت: 8 یا 9 کشور در سطح سران اعلام آمادگی کردند که اکثراً کشورهای منطقه هستند و تعداد زیادی در سطح مسئولین عالیرتبه و وزرا اعلام آمادگی کرده اند و فکر می کنم چون اولین بار است که این اتفاق در جمهوری اسلامی ایران می افتد یک تحول مثبت و فرصت بسیار مناسب برای مذاکره با سران بسیاری از کشورها در ارتباط با تحولات منطقه و روابط دو جانبه خواهد بود.

بروجردی همچنین درباره کابینه دولت آینده و مسئولان سیاست خارجی گفت: در حال مذاکرات غیررسمی هستیم و ترجیح می دهیم در آینده در این باره صحبت کنیم.

وی در پاسخ به این سال که آیا لیستی ارایه شده گفت: لیست به صورت رسمی روز 13 مرداد بعد از مراسم تحلیف ارایه می شود اما در حال مذاکرات حاشیه ای با دوستان مان هستیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره پیش بینی ها از وزیر امور خارجه آینده نیز گفت: پیش بینی ها را روزنامه ها انجام داده اند.