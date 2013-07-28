ثروت و قدرت ملاک عادلانه ای برای حضور در شورای عالی بیمه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله نصرتی گفت: اینکه سازمان نظام پرستاری به دلیل اینکه یک NGO است حق حضور در شورای عالی بیمه و سلامت را ندارد اصلاً وجهه قانونی ندارد و وارد نیست زیرا مگر در حال حاضر سازمان نظام پزشکی عضوی از این شورا نیست.

وی افزود: اگر چنین مسئله ای اولین بار بود که اتفاق می افتاد شاید جای طرح داشت ولی سالیان سال است که سازمان نظام پزشکی به عنوان یک NGO علاوه بر عضویت در شورای عالی بیمه و سلامت در کمیسیون ماده 11 تعزیرات بهداشتی و درمانی نیز حضور دارد.

نصرتی ادامه داد: همه می دانیم که به موجب قانون، سازمان نظام پرستاری با سازمان نظام پزشکی از نظر قانونی هیچ اختلافی ندارند و هر دو به موجب قانون ایجاد شده اند. تنها فرقی که وجود دارد این است که سازمان نظام پزشکی صاحب پول و قدرت است اما ما آدمهایی کم قدرت و بی پول هستیم.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به الزام حضور نماینده ای از جامعه پرستاری در شورای عالی بیمه و سلامت گفت: این دور از عدالت است که در شورای عالی بیمه حضور آنهایی که دارای قدرت و ثروت هستند بلامانع باشد ولی آنهایی که فاقد این امتیازها هستند از این حق بی بهره باشند.