اعتراض روح الامینی به حکم دادگاه کهریزک

میرمجید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پرونده برای موکلم سه بخش داشت. بخشت نخست مربوط به قسمتی بود که درباره اتهامات طرح شده در آن ، متهمان محاکمه و حکم مجازاتشان صادر شد. در این پرونده حکم به نفع ما صادر شده اما به یکی از مجازات ها از نظر شکلی ایراد داشته و به حکم اعتراض کردیم.

وی افزود: بخش دوم پرونده مربوط به اتهامی است که قرار منع تعقیب برای آن صادر شده و ما به این قرار اعتراض کرده و پرونده در حال حاضر برای رسیدگی به اعتراض ما به دادگاه رفته است.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد؛ مهمترین بخش این پرونده مربوط به اتهامی است که متوجه یکی از متهمان بوده و در دادسرا در حال رسیدگی است.