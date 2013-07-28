توازن منابع مصارف آب در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود به هم خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حاجیان در چهاردمین جلسه کمیته آب اتاق اصفهان اظهار داشت: افزایش مصرف در سال های اخیر سبب شد تا آب در رودخانه زاینده رود جاري نشود و خشک شود.

وی اضافه کرد: در سال هاي اخیر به دلیل افزایش مصرف آب در بخش هاي شرب، صنعت و کشاورزي و خشکسالی هاي متوالی شاهد کمبود آب در فلات مرکزي ایران بخصوص شهر اصفهان بودیم که این کمبودها باعث شده که رودخانه زاینده رود به صورت متوالی خشک شود و بعضی از دشت هاي کشاورزي بخصوص منطقه شرق اصفهان تحت کشت قرار نگیرد .

حاجیان تصریح کرد:تعدادي از راهکارهاي پیش رو جهت رفع مشکل کم آبی این رودخانه شامل تامین آب از داخل حوضه آبریز رودخانه زاینده رود، انتقال بین حوضه ایی و افزایش راندمان انتقال و کاربرد داخل مزرعه در قالب پیشنهادات کارشناسی مطرح است.

وی با اشاره به راههایی که اخیراً و احتمالاً توسط افراد غیر کارشناس برای تامین آب مورد نیاز استان مطرح شده است ، گفت: انتقال آب از خلیج فارس یا دریاي مازندران به فلات مرکزي و اصفهان است که نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی انجام شده در این ارتباط، عدم توجیه اقتصادي و اجرایی طرح را به اثبات می رساند.

وی افزود: بر این اساس قیمت تمام شده یک متر مکعب آب یک صد تا سیصد هزار تومان بدست آمد که چنین قیمت هایی براي هیچ کدام از کاربری هاي شرب، صنعت و کشاورزي توجیه اقتصادي ندارد.

وی راندمان آبیاري را یکی از پارامترهاي اساسی و مهم یک حوضه آبریز دانست و گفت: هرگونه اشتباه در برآورد آن، بصورت مستقیم در اجراي سیاست هاي آبی آن حوضه آبریز، تأثیر گذر است.

حاجیان اظهار داشت: بدیهی است نتایج حاصل از این صرفه جویی، جبران کمبود آب ناشی از عدم توازن منابع و مصارف آب را در بر خواهد داشت و نیازي به تمهیدات دیگر وجود ندارد.

وی با اشاره به حق آبه داران از زاینده رود گفت:تونل اول کوهرنگ که از نظر قانونی متعلق به حقابه داران بود، به مصارف دیگر که حقی از این آب نداشته اند، اختصاص یافته است.

حاجیان اظهار داشت: باتوجه به نتایج بدست آمده و براي جلوگیري از تضییع حق کشاورزان و پایان دادن به اعتراضات آنها، پیشنهاد می شود در اولویت اول و براي رعایت و احترام به مسائل شرعی و قانونی، در هر سال آبی، ابتدا حقابه کشاورزان منظور شود و باقیمانده آب موجود به مصرف هاي شرب، صنعت و بیرون حوضه اختصاص یابد .

حاجیان خاطر نشان کرد: احداث سد زاینده رود و کنترل آب در بالادست و افزایش برداشت آب در طول مسیر رودخانه زاینده رود براي کاربري هاي مختلف و انتقال بیرون حوضه، باعث شده که مقدار آب ورودي به تالاب گاوخونی روند رو به کاهشی در سنوات گذشته را داشته و در سال هاي اخیر به صفر برسد.

وی اضافه کرد: براي تامین نیاز محیط زیست رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی در اسرع وقت به برداشت هاي غیرقانونی چاه هاي حریمی و ایستگاه هاي پمپاژ بین سد زاینده رود تا پل کله، باید پایان داده شود .

این استاد دانشگاه تصریح کرد: براساس شواهد موجود ادامه این روند نیز دور از انتظار نمی باشد و از طرف دیگر خشک شدن رودخانه در داخل شهر اصفهان باعث افزایش افسردگی شهروندان و کاهش چشمگیر مسافر و جذب توریست شده است و این پیامدها بصورت مستقیم و غیرمستقیم روي سلامت و شرایط اقتصادي شهروندان تأثیر گذاشته است .

وی از حساس نبودن دانشگاه های استان اصفهان نسبت به خشکی زاینده رود انتقاد کرد و گفت: این رودخانه بسترتمدن فلات مرکزی ایران است و باید همه بخش های جامعه نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

وی خواستار اجرای قانون در اختصاص آب به اراضی بالادست رودخانه شد و گفت: برداشت های غیر قانونی آب باید از طریق دادگاه مورد پیگرد قرار گیرد.

احمد خاتون آبادی دیگر عضو کمیته آب اتاق اصفهان در این جلسه خواستار تشکیل بازار آب در کشور شد و گفت: منابع محدود آبی باعث شده که سهم بخش کشاورزی در ابتدا حذف شود و تشکیل بازار آب می تواند تعادل را به میزان مصرف آب بازگرداند.

وی منفعت کشاورزی برای استان اصفهان را تنها در موضوع اقتصادی ندانست و گفت:کشاورزی در استان باعث حفاظت از محیط زیست و کاهش آلایندگی هوا می شود.