20 هزار ازدواج در خانواده مددجویان کمیته امداد لرستان صورت گرفت

ولی الله منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چهار سال گذشته 20 هزار ازدواج در خانواده مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به آموزشهای ارائه شده توسط کمیته امداد استان به مددجویان تحت پوشش، گفت: خوشبختانه با برگزاری این دوره های آموزشی قبل و بعد از ازدواج میزان طلاق در میان ازدواجهای صورت گرفته مددجویان بسیار پایین است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان بیان داشت: طی چهار سال گذشته تنها 300 مورد از ازدواج های صورت گرفته مددجویان کمیته امداد لرستان منجر به طلاق شده است.

منتظری تصریح کرد: این امر نشان دهنده موفقیت در عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان در این زمینه بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تهیه جهیزیه برای مددجویان تحت پوشش این اداره کل اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته سه هزار و 224 فقره جهیزیه برای مددجویان تحت پوشش این نهاد تهیه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان تصریح کرد: در مجموع طی سال گذشته 14 میلیارد و 720 میلیون ریال در زمینه تهیه جهیزیه مددجویان تحت پوشش این نهاد هزینه شده است.