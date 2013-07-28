بسته بندی ضریب اطمینان محصولات کشاورزی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر ، ایاز برنو ظهر امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از یک واحد فرآوری و بسته بندی محصولات خام دامی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی، در افزایش ضریب اطمینان محصولات تولیدی از نظر بهداشتی اهمیت دارد و این مدیریت تلاش دارد با ایجاد امکان برای راه اندازی و احداث کارخانه های بسته بندی و انجماد گوشت قرمز در آذربایجان شرقی با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین اعتبارات بانکی، متقاضیان ایجاد این صنایع در استان را حمایت و راه را برای توسعه هر چه بیشتر این بخش مهم کشاورزی هموارتر سازد.

وی افزود: با اجرای برنامه های توسعه این بخش در قالب طرح توسعه بخش کشاورزی، توسعه دامداری های کوچک در آذربایجان شرقی از رشد فزاینده ای برخوردار شده است و تمامی ضایعات و آلایش های دامی در سیستم بسته بندی صنعتی، به مصارف مختلفی رسیده و هیچ گونه آلایندگی محیط زیستی را ایجاد نمی کند.

مدیر صنایع کشاورزی استان ادامه داد: در روش صنعتی، استخوان و ضایعات دیگر، تبدیل به پودر استخوان شده و مورد مصرف مرغداری ها قرار می گیرد و بخشی دیگری نیز در صنایع صابون سازی، برای تهیه لوازم بهداشتی کاربرد دائمی دارد.

ایاز برنو در پایان گفت: با ایجاد فرهنگ مصرف محصولات بهداشتی دامی بسته بندی شده، راه برای گسترش فعالیت این نوع مراکز بسته بندی و تولید محصولات سالم و بهداشتی درجامعه فراهم می شود.