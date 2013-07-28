جذب بدون کنکور دانشجو در 70 رشته در دانشگاه آزاد گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عجم نوروزی پیش از ظهر یکشنبه در نشست معاونت دانشجویی دانشگاه افزود: با توجه به حذف کنکور در بیش از هفتاد رشته دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، این دانشگاه از 5 مرداد همزمان با سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد تا نسبت به ثبت نام اولیه علاقمندان به تحصیل اقدام نماید.

وی اشاره کرد: جهت تسهیل در ثبت نام متقاضیان هماهنگی های لازم در خصوص ثبت نام اولیه از طریق دفاتر پیشخوان دولت در گرگان و یا با حضور در دانشگاه آزاد گرگان انجام شده است.

عجم نوروزی افزود: مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org تا پایان مرداد ماه نیز از روش های معمول ثبت نام است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: این واحددانشگاهی افزودن رشته های جدید مهندسی برق ، مکانیک کامپیوترنرم افزار ، مهندسی شیمی ، مهندسی علوم زیستی و کارشناسی باستان شناسی را در راستای پاسخگویی به نیاز علاقمندان در برنامه های خود قرار داد تا علاوه بر افزایش ظرفیت در رشته های علوم انسانی ، بدین ترتیب سهم دانشگاه آزاد گرگان در پذیرش دانشجو در رشته های فنی مهندسی نیز افزایش یابد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: برخورداری دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از مجموعه های کم نظیر ورزشی، آزمایشگاهی،کارگاهی، کتابخانه ، مرکز ICT ، خوابگاهی ،آموزشی و آمفی تئاتر این دانشگاه را محیط مناسبی برای تحصیل دانشجویان قرار داده است.

با تشکر