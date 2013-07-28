  1. استانها
عجم نوروزی مطرح کرد:

جذب بدون کنکور دانشجو در 70 رشته در دانشگاه آزاد گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان اعلام کرد: این دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ بدون کنکور دربیش از 70 رشته در مقاطع کاردانی وکارشناسی بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عجم نوروزی پیش از ظهر یکشنبه در نشست معاونت دانشجویی دانشگاه افزود: با توجه به حذف کنکور در بیش از هفتاد رشته دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، این دانشگاه از 5 مرداد همزمان با سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد تا نسبت به ثبت نام اولیه علاقمندان به تحصیل اقدام نماید.
 
وی اشاره کرد: جهت تسهیل در ثبت نام  متقاضیان هماهنگی های لازم در خصوص ثبت نام اولیه از طریق دفاتر پیشخوان دولت در گرگان و یا با حضور در دانشگاه آزاد گرگان انجام شده است.
 
عجم نوروزی افزود: مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org تا پایان مرداد ماه نیز از روش های معمول ثبت نام است.
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: این واحددانشگاهی افزودن رشته های جدید مهندسی برق ، مکانیک کامپیوترنرم افزار ، مهندسی شیمی ، مهندسی علوم زیستی و کارشناسی باستان شناسی را در راستای پاسخگویی به نیاز علاقمندان در برنامه های خود قرار داد تا علاوه بر افزایش ظرفیت در رشته های علوم انسانی ، بدین ترتیب سهم دانشگاه آزاد گرگان در پذیرش دانشجو در رشته های فنی مهندسی نیز افزایش یابد.
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: برخورداری دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از مجموعه های کم نظیر ورزشی، آزمایشگاهی،کارگاهی، کتابخانه ، مرکز ICT ، خوابگاهی ،آموزشی و آمفی تئاتر این دانشگاه را محیط مناسبی برای تحصیل دانشجویان قرار داده است.
کد خبر 2105704

