پذیرش دانشجو در دانشکده خبر در گرو حل مشکل ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه‌آبادی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر به جزئیات اشکالات ایجاد شده در کاهش پذیرش دانشجو در دانشکده خبر اشاره کرد و گفت: پیش از این قرار بود دانشکده خبر به مکان دیگری تغییر یابد و به علت عدم تحقق این وعده ها در برخی مقاطع در دانشکده خبر با کاهش پذیرش دانشجو، ایجاد مشکلات مالی و عدم پرداخت حقوق استادان مواجه شدیم.

وی در ادامه از اختصاص یک فضای جدید به دانشکده خبر، خبر داد و گفت: طی همکاری های به عمل آمده میان دولت و سرپرست خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران قرار شد زمینی به مساحت دو هزار و 700 متر حوالی میدان راه آهن برای دانشکده خبر در نظر گرفته شود.

شاه‌آبادی افزود: با پیگیری های به عمل آمده هم اکنون ساختمان واقع در این زمین در حال ترمیم و بازسازی است و امیدواریم طی چند روز آینده تفاهم‌نامه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، دانشکده خبر و دولت در این راستا منعقد شود.

به گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتیکه زمین دانشکده تا مهر ماه به بهره برداری نرسد، دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی حرفه ای ارشد خبرنگاری بین الملل دانشکده خبر امکان تحصیل از اول مهر ماه را نخواهند داشت.

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر همچنین خاطر نشان کرد: به علت مشکلاتی که در فضای فعلی دانشکده خبر وجود دارد، امکان ارائه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی وجود ندارد.

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر که زیر پوشش دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت علوم است، از 6 ماه پیش فعالیتش را آغاز کرده است. این موسسه در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: برای این موسسه چهار کمیته انتصابات، برنامه ریزی درسی، تمدید و توسعه و کمیته گسترش در نظر گرفته شده است که تمام اقدامات مرتبط با مجوز رشته ها، پذیرش دانشجو، تعریف منابع درسی، انتصاب مجدد روسای مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر هر استان، بررسی درخواستها برای تاسیس مراکز، در این کمیته ها صورت می گیرد.

به گفته این مقام مسئول علمی کاربردی، هم اکنون 163 رشته مهارت محور برای موسسه علمی کاربردی فرهنگ و هنر تعریف شده و 96 مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تحت نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: تمام علاقمندان و شاغلان مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر می توانند در مراکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر تحصیل کنند، شغل این افراد تضمین شده است و دیگر نگران بیکاری خود بعد از دانش آموختگی نیستند.

شاه آبادی تاکید کرد که در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر، رشته های مرتبط با حوزه خبرنگاری و عکاسی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد ارائه خواهد شد. این رشته ها در حوزه های مختلف ورزشی، اجتماعی، فرهنگ و هنر و حتی عکاسی خبر دانشجو می پذیرند.

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر درباره شهریه هایی که از دانشجویان دریافت می شود، گفت: در مراکز غیردولتی علمی کاربردی، 15 درصد شهریه بابت حق نظارت در اختیار دانشگاه علمی کاربردی قرار داده می شود، همچنین درآمدهای موسسه با سه درصد شهریه دانشجویان تامین می شود.

وی افزود: همچنین حساب معینی برای موسسه در نظر گرفته شده که دانشجویان می توانند وجه شهریه خود را در آن واریز کرده سپس این مبلغ در اختیار مراکز علمی کاربردی قرار می گیرد.

این مقام مسئول، همچنین از احتمال تعطیلی مراکز گردشگری علمی کاربردی به علت رعایت نکردن حد نصابها خبر داد و گفت: در صورتیکه مراکز گردشگری علمی کاربردی به تعهدات خواسته شده عمل نکنند در کل کشور تعطیل می شوند.

شاه آبادی درباره دانشجویان این مراکز، تاکید کرد: اگر به تعهدات عمل نشود، از اول مهرماه هیچ دانشجویی به این مراکز داده نمی شود و دانشجویان فعلی هم با مماشات دانشگاه علمی کاربردی در حال تحصیل هستند.

به گفته وی مراکز علمی کاربردی سازمان حج و زیارت و دانشکده خبر از این پس زیر مجموعه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر در تهران شدند.