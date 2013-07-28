به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصویب شورای سیاست‌گذاری پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت، جایزه بخش مسابقه ترانه‌سرایی این جشنواره از 15 میلیون ریال به 30 میلیون ریال ارتقا پیدا کرد.

در این بخش ترانه‌سرایان می توانند آثار خود را با موضوعات مرتبط با مقاومت ،جنگ تحمیلی، بیداري اسلامی و محور مقاومت به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. ترانه‌هاي ارسالی در سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی پذیرفته می‌شوند. در این بخش به ترانه‌سراي برگزیده علاوه بر تندیس جشنواره و لوح تقدیر، 30 میلیون ریال جایزه نقدي اعطا می‌شود.

پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت با حضور گروه‌های داخلی و خارجی، در سبک های مختلف موسیقایی از 23 تا 26 مردادماه سال جاری به میزبانی مجموعه برج میلاد تهران برگزار می شود.